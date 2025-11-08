English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal SIR: SIR-এ নাম বাদ পড়লে কী হবে? নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাবে? SIR-এ নাম না থাকলে ফের কি নাম তোলা যাবে? সত্যিটা হল...

What to Do if Names Missing from 2002 Electoral Roll: সকলে ভাবছেন, এসআইআর বুঝি এই প্রথম হচ্ছে। তা নয়, ১৯৫১ সাল থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ৮ বার এসআইআর হয়েছে। কিন্তু এবার এসআইআর নিয়ে কেন এত চর্চা? কারণ, এবার মানুষ নাগরিকত্ব চলে যাওয়ার ভয় পাচ্ছেন!

| Nov 08, 2025, 01:23 PM IST
1/7

২০০২ সালে

গত দু'দশক আগে বাংলায় যে এসআইআর হয়েছিল, ২০০২ সালে, সেই তালিকায় আপনার বা আপনার আত্মীয়-স্বজনের নাম আছে কি না, সেটা আগে নিশ্চিত করতে হবে। 

2/7

SIR-য়ে বাদ?

জেনে রাখুন, দেশের ৯টি রাজ্য এবং ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে SIR তথা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়া চলছে। বাড়ি বাড়ি ফর্ম বিলি করছেন BLO বা বুথ লেভেল অফিসার। ফলে সকলের মনে প্রশ্ন উঠছে, কোনও কারণে যদি SIR-এর পরে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ে, কী হবে? নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাবে?

3/7

SIR প্রক্রিয়ায় কী কী হবে?

BLO বাড়ি পৌঁছবে। এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হবে। এই ফর্মের ২টি পার্ট। একটি পার্ট BLO সঙ্গে নিয়ে যাবেন, অপরটি আপনার কাছে থাকবে। ২০০২ ভোটার লিস্টে আপনার বা আপনার বাবা-মায়ের নাম রয়েছে কি না, তা এই ফর্মে উল্লেখ করতে হবে। যদি নাম থাকে তবে আর কোনও কাগজ আপনাকে দেখাতে হবে না। BLO আপনার বাড়িতে গিয়ে সেটি নিশ্চিত করে জানিয়ে আসবেন। 

4/7

কী কী কাগজ?

কী কী কাগজ দেখাতে হবে BLO-কে এই নিয়ে অনেকে চিন্তায় পড়েছেন। কিন্তু ভালো করে জেনে রাখুন বাড়িতে BLO গেলে তাঁকে কোনও কাগজ দেখাতে হবে না। এমনকি, আপনি সে সময়ে বাড়িতে না থাকলেও কোনও সমস্যা নেই। BLO ৩ বার আপনার বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেবেন। বাড়িতে সমস্ত সদস্যের একসঙ্গে ওই সময়ে উপস্থিতিও বাধ্যতামূলক নয়। বাড়ির যে কোনও একজন সদস্য BLO-র থেকে ফর্ম ফিল আপের প্রক্রিয়া বুঝে নিতে পারেন। দেশের বাইরে থাকলে আপনি অনলাইনেও এই এনুমারেশন ফর্ম ফিল আপ করতে পারেন। 

5/7

চূড়ান্ত তালিকা

এনুমারেশন-পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পরে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে একটি খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। যার তারিখ ধার্য হয়েছে ৯ ডিসেম্বর। সেই তালিকায় নিজের নাম মিলিয়ে দেখে নিতে পারেন। অনলাইনে সহজেই এই তালিকা দেখতে পারা যাবে। নাম না থাকলে কিছু জরুরি কাগজ জমা করে নাম তুলিয়ে নিতে হবে। এরপরে চূড়ান্ত লিস্ট বেরোবে। সেটি বেরোবে ৭ ফেব্রুয়ারি।   

6/7

লিস্টে নাম না থাকলে?

সকলে বেশি চিন্তা করছেন, এই লিস্টে নাম না থাকলে কী হবে, তা নিয়ে। জানা যাচ্ছে, কোনও কারণে কারও নাম ফাইনাল লিস্টে না থাকলে ঘাবড়াবার কিছু নেই। সামান্য কিছু প্রক্রিয়া সেরে ফেললেই যে কেউ নিজের নাম ফাইনাল ভোটার লিস্টে তুলে ফেলতে পারবেন। অনলাইনে করা যেতে পারে। কিংবা BLO-র সঙ্গে কথা বলেও এই প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ঠিকানার প্রমাণ দেখাতে হবে। ভোটার তালিকায় কারও নাম তুলতে গেলে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়, SIR-এর ক্ষেত্রেও তাই।

7/7

নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন?

SIR-য়ে যদি দেখা যায়, তালিকায় কোনও ব্যক্তির নাম নেই, তখন কি সেই ব্যক্তির নাগরিকত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠবে? না, ভোটার তালিকায় নাম থাকা বা না থাকার সঙ্গে নাগরিকত্বের কোনও সম্পর্ক নেই। ভোটার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। একই ভাবে SIR-এর চূড়ান্ত লিস্টে কারও নাম না থাকার অর্থ এই নয় যে, সেই ব্যক্তি এই দেশের নাগরিক নন। SIR তাঁর নাগরিকত্ব নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলে দেবে না। 

