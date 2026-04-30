English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
Deadly Rain Red Alert updates in Bengal: ৭০-৮০ কিমি বেগে ভয়ংকর কালবৈশাখী ধেয়ে আসছে: প্রচণ্ড বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ শিলাবৃষ্টির রক্তচক্ষুতে জারি লাল সতর্কতা

Bengal weather update: বৈশাখে রেকর্ড বৃষ্টি কলকাতায়। কাল সন্ধ্যে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ৫৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে কলকাতায়। এপ্রিলের তপ্ত রোদের মাঝেই দক্ষিণবঙ্গের আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা।  কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। ভয়ংকর বাজ পড়বে, ঝড়ের তাণ্ডবে ঢেকে যাবে আকাশ। আবহাওয়া দফতর (IMD)। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে জারি করা হয়েছে 'লাল সতর্কতা' (RED Warning)।

| Apr 30, 2026, 09:19 AM IST
1/17

ইন্দ্রপতন ঘটেছে রাতের তাপমাত্রায়। স্বাভাবিকের থেকে একধাক্কায় ৬ ডিগ্রি নেমে রাতের পারদ পৌঁছে গেছে ২০.৪ ডিগ্রিতে।   

2/17

আরও ৪ দিন অর্থাৎ মে মাসের ৩ তারিখ শনিবার, ভোটের ফলাফলের আগের দিন পর্যন্ত রাজ্যে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। 

3/17

দক্ষিণবঙ্গে মাঝারি থেকে ভারী এবং উত্তরবঙ্গে কিছু জেলায় অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

4/17

কালবৈশাখী বা ঝড় সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি। অতিরিক্ত বজ্রপাতের প্রবণতা বাড়বে রাজ্যজুড়ে।   

5/17

আজ বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। বাকি জেলায় কালবৈশাখীর সতর্কতা।

6/17

 ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

7/17

 বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং  পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে।

8/17

কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি।  

9/17

শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতে। ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে নদিয়া মুর্শিদাবাদ বীরভূম উত্তর ও দক্ষিণ ২৪পরগনা পূর্ব বর্ধমান এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে।

10/17

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝড়ো বাতাস ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের।  

11/17

উত্তরবঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি অর্থাৎ ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। 

12/17

ভারী বৃষ্টি অর্থাৎ ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং কালিম্পং এবং কোচবিহারে।

13/17

উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি ও বজ্রপাতের আশঙ্কা।  

14/17

উত্তরবঙ্গে শুক্র এবং শনিবারেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে উপরের পাঁচ জেলায় দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়িতে। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে।  

15/17

উত্তরবঙ্গে রবিবারেও ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে সব জেলার দুই এক জায়গায়।  

16/17

কলকাতায় কোনও কোনও জায়গায় গতকাল ভোটের পর ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়াসহ প্রচণ্ড বজ্রপাত এবং বৃষ্টি হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। ঝড়ের গতিবেগ ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার হতে পারে। সঙ্গে শিলা-বৃষ্টির সতর্কতা। 

17/17

কলকাতায় পরশু থেকেই সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পতন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় পারদ আরও নেমে মনোরম আবহাওয়া তৈরি হতে চলেছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Heavy rainfall red alert update: ভোটবঙ্গে বড় দুর্যোগ: ৭০-৮০ কিমি বেগে ভয়ংকর কালবৈশাখী, অতি তীব্র বজ্রপাত, ঝড়-বৃষ্টির রক্তচক্ষুর লাল সতর্কতা জারি

