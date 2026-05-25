Huge rain and thunderstorm forecast: সোমবার রাত বাড়ার সাথে সাথে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হতে শুরু করেছে। ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি। কোথায় কথন শান্তির বারিধারা ঝরবে জেনে নিন--
প্রথমে বীরভূম এবং তার কিছু পরেই আরও চার জেলাসহ দক্ষিণবঙ্গের মোট ৫টি জেলায় ধেয়ে আসছে তীব্র বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি।
আবহাওয়া দফতর (Regional Meteorological Centre Kolkata) থেকে পরপর দুটি জরুরি ‘নাওকাস্ট ওয়েদার ওয়ার্নিং’ (Nowcast Weather Warning) বা তাৎক্ষণিক সতর্কবার্তা জারি করে এই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সবকটি জেলার জন্যই কমলা সতর্কতা (Orange Warning - Be Prepared to Take Action) জারি করা হয়েছে।
সোমবার সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে আলিপুর আবহাওয়া দফতর প্রথম বুলেটিনটি প্রকাশ করে।
সন্ধ্যা ৬টা ৪৯ মিনিট থেকে পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে বীরভূম জেলার কিছু অংশে মাঝারি ধরনের বজ্রপাত এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে
সেই সঙ্গে জেলার ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার (40-50 kmph) গতিবেগে তীব্র দমকা হাওয়া বা ঝড় বয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
বীরভূমের পর রাত ৮টা ২০ মিনিটে আবহাওয়া দফতর থেকে দ্বিতীয় বুলেটিনটি জারি করা হয়। নতুন এই মানচিত্র ও বুলেটিন অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের আরও ৪টি জেলা তীব্র দুর্যোগের কবলে পড়তে চলেছে--
এই জেলাগুলি হল: ১. মুর্শিদাবাদ ২. নদীয়া ৩. পূর্ব বর্ধমান ৪. হুগলি
আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাত ৮টা ২০ মিনিট থেকে পরবর্তী ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে এই চার জেলার কিছু কিছু অংশে মাঝারি ধরনের বজ্রপাত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।
বৃষ্টির পাশাপাশি এখানেও বাতাসের গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার (40-50 kmph)।
আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের পক্ষ থেকে দুটি বুলেটিনেই সবথেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে বজ্রপাতের ওপর। আবহাওয়া আধিকারিকরা বিশেষভাবে সতর্ক করে জানিয়েছেন
বজ্রপাতের আশঙ্কা: ঝড়-বৃষ্টির সময় বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পূর্ব বর্ধমান ও হুগলির সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে প্রবল বজ্রপাত (Possibility of lightning strike) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা: বজ্রপাতের তীব্রতা বেশি থাকায় অসাবধানতার কারণে প্রাণহানি বা বড় ধরণের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার হাত থেকে সুরক্ষিত থাকতে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে ৫ জেলার বাসিন্দাদের জন্য কিছু কড়া ও জরুরি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
নিরাপদ স্থানে আশ্রয়: বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে কোনো অবস্থাতেই খোলা আকাশের নিচে থাকা যাবে না।
সাধারণ মানুষকে দ্রুত কোনও নিরাপদ পাকা আস্তানায় বা ঘরে আশ্রয় নিতে বলা হয়েছে।
খোলা মাঠ ও গাছ এড়িয়ে চলা: এই পরিস্থিতিতে খোলা মাঠে থাকা বা একাকী কোনো বড় গাছের নিচে দাঁড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
জলাশয় থেকে দূরত্ব: নদী, পুকুর বা যেকোনও ধরণের জলাশয়ের কাছাকাছি এই সময়ে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে।
আজ রাতের দিকে এই ৫টি জেলায় যারা যাতায়াত করবেন বা জরুরি প্রয়োজনে বাইরে বেরোবেন, তাঁদের আবহাওয়ার এই চরম পরিবর্তনের প্রতি বাড়তি নজর রাখতে বলা হয়েছে।
একই সঙ্গে পরিস্থিতি বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির প্রশাসন ও সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।