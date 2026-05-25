Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Bengal Weather Update: অবশেষে বৃষ্টি: তীব্র গরম আর বীভত্‍স তাপের পর ২-৩ ঘণ্টায় ধেয়ে আসছে প্রবল বারিধারা, কমলা সতর্কতায় জেলায় জেলায়

Bengal Weather Update: অবশেষে বৃষ্টি: তীব্র গরম আর বীভত্‍স তাপের পর ২-৩ ঘণ্টায় ধেয়ে আসছে প্রবল বারিধারা, কমলা সতর্কতায় জেলায় জেলায়

Written ByNabanita Sarkar Updated byNabanita Sarkar
Published: May 25, 2026, 09:13 PM IST|Updated: May 25, 2026, 09:13 PM IST

Huge rain and thunderstorm forecast: সোমবার রাত বাড়ার সাথে সাথে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হতে শুরু করেছে। ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি। কোথায় কথন শান্তির বারিধারা ঝরবে জেনে নিন--

1/20

অবশেষে বৃষ্টি:

প্রথমে বীরভূম এবং তার কিছু পরেই আরও চার জেলাসহ দক্ষিণবঙ্গের মোট ৫টি জেলায় ধেয়ে আসছে তীব্র বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি। 

2/20

অবশেষে বৃষ্টি:

আবহাওয়া দফতর (Regional Meteorological Centre Kolkata) থেকে পরপর দুটি জরুরি ‘নাওকাস্ট ওয়েদার ওয়ার্নিং’ (Nowcast Weather Warning) বা তাৎক্ষণিক সতর্কবার্তা জারি করে এই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। 

3/20

অবশেষে বৃষ্টি:

আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সবকটি জেলার জন্যই কমলা সতর্কতা (Orange Warning - Be Prepared to Take Action) জারি করা হয়েছে।

 

4/20

অবশেষে বৃষ্টি:

সোমবার সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে আলিপুর আবহাওয়া দফতর প্রথম বুলেটিনটি প্রকাশ করে।

5/20

অবশেষে বৃষ্টি:

সন্ধ্যা ৬টা ৪৯ মিনিট থেকে পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে বীরভূম জেলার কিছু অংশে মাঝারি ধরনের বজ্রপাত এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে

6/20

অবশেষে বৃষ্টি:

সেই সঙ্গে জেলার ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার (40-50 kmph) গতিবেগে তীব্র দমকা হাওয়া বা ঝড় বয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

 

7/20

অবশেষে বৃষ্টি:

বীরভূমের পর রাত ৮টা ২০ মিনিটে আবহাওয়া দফতর থেকে দ্বিতীয় বুলেটিনটি জারি করা হয়। নতুন এই মানচিত্র ও বুলেটিন অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের আরও ৪টি জেলা তীব্র দুর্যোগের কবলে পড়তে চলেছে-- 

8/20

অবশেষে বৃষ্টি:

এই জেলাগুলি হল: ১. মুর্শিদাবাদ ২. নদীয়া ৩. পূর্ব বর্ধমান ৪. হুগলি

 

9/20

অবশেষে বৃষ্টি:

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাত ৮টা ২০ মিনিট থেকে পরবর্তী ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে এই চার জেলার কিছু কিছু অংশে মাঝারি ধরনের বজ্রপাত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

10/20

অবশেষে বৃষ্টি:

বৃষ্টির পাশাপাশি এখানেও বাতাসের গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার (40-50 kmph)।

 

11/20

অবশেষে বৃষ্টি:

আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের পক্ষ থেকে দুটি বুলেটিনেই সবথেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে বজ্রপাতের ওপর। আবহাওয়া আধিকারিকরা বিশেষভাবে সতর্ক করে জানিয়েছেন

12/20

অবশেষে বৃষ্টি:

বজ্রপাতের আশঙ্কা: ঝড়-বৃষ্টির সময় বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পূর্ব বর্ধমান ও হুগলির সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে প্রবল বজ্রপাত (Possibility of lightning strike) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

13/20

অবশেষে বৃষ্টি:

ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা: বজ্রপাতের তীব্রতা বেশি থাকায় অসাবধানতার কারণে প্রাণহানি বা বড় ধরণের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

 

14/20

অবশেষে বৃষ্টি:

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার হাত থেকে সুরক্ষিত থাকতে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে ৫ জেলার বাসিন্দাদের জন্য কিছু কড়া ও জরুরি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

15/20

অবশেষে বৃষ্টি:

নিরাপদ স্থানে আশ্রয়: বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে কোনো অবস্থাতেই খোলা আকাশের নিচে থাকা যাবে না। 

16/20

অবশেষে বৃষ্টি:

সাধারণ মানুষকে দ্রুত কোনও নিরাপদ পাকা আস্তানায় বা ঘরে আশ্রয় নিতে বলা হয়েছে।

 

17/20

অবশেষে বৃষ্টি:

খোলা মাঠ ও গাছ এড়িয়ে চলা: এই পরিস্থিতিতে খোলা মাঠে থাকা বা একাকী কোনো বড় গাছের নিচে দাঁড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

 

18/20

অবশেষে বৃষ্টি:

জলাশয় থেকে দূরত্ব: নদী, পুকুর বা যেকোনও ধরণের জলাশয়ের কাছাকাছি এই সময়ে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে।

 

19/20

অবশেষে বৃষ্টি:

আজ রাতের দিকে এই ৫টি জেলায় যারা যাতায়াত করবেন বা জরুরি প্রয়োজনে বাইরে বেরোবেন, তাঁদের আবহাওয়ার এই চরম পরিবর্তনের প্রতি বাড়তি নজর রাখতে বলা হয়েছে। 

20/20

অবশেষে বৃষ্টি:

একই সঙ্গে পরিস্থিতি বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির প্রশাসন ও সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

 

Tags:
Bengal Weather Update
weather
Rain in Summer
Hige rain alert
Orange alert
Rain In Bengal
rain in kolkata
Bengal Weather
Kolkata Summer
Thunderstorm Alert

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বাংলায় ভোটে হেরে মমতার বিরাট ঘোষণা, ককরোচদের পাশে দাঁড়িয়ে কী বললেন?

বাংলায় ভোটে হেরে মমতার বিরাট ঘোষণা, ককরোচদের পাশে দাঁড়িয়ে কী বললেন?

trinamool congress14 min ago
2

সিএএ-তে বাংলাদেশি নথির জটিলতা! মতুয়াদের নাগরিকত্ব সংকটে বড় আশ্বাস শান্তনুর

Matua citizenship30 min ago
3

স্নান করতে নেমে অতি চেনা দামোদরেই তলিয়ে মৃত্যু ৩ যুবকের; এলাকার শোকের ছায়া

Damodar Shocker1 hr ago
4

দেশের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কারে ভূষিত রোহিত, তবুও নিতে গেলেন না দিল্লিতে?

Rohit Sharma Padma Shri1 hr ago
5

কাকলির পদত্যাগ করতেই তৃণমূলের বড় সিদ্ধান্ত: বারাসতের সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হলেন

Kakali Ghosh Dastidar1 hr ago