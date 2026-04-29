Heavy rainfall red alert update: ভোটবঙ্গে বড় দুর্যোগ: ৭০-৮০ কিমি বেগে ভয়ংকর কালবৈশাখী, অতি তীব্র বজ্রপাত, ঝড়-বৃষ্টির রক্তচক্ষুর লাল সতর্কতা জারি

Bengal Weather Update: এপ্রিলের তপ্ত রোদের মাঝেই দক্ষিণবঙ্গের আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা।  কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হচ্ছে। ভয়ংকর বাজ পড়বে, ঝড়ের তাণ্ডবে ঢেকে গিয়েছে আকাশ। আবহাওয়া দফতর (IMD)। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে জারি করা হয়েছে 'লাল সতর্কতা' (RED Warning)।  

| Apr 29, 2026, 09:08 PM IST
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বড় আপডেট

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে রাত ৮টা ০১ মিনিটে প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী, আগামী ৩ ঘণ্টার জন্য এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ২৯ এপ্রিল রাত ১৯:৫৯ মিনিট থেকে পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টা দক্ষিণবঙ্গের এই জেলাগুলিতে আবহাওয়া অত্যন্ত প্রতিকূল থাকবে।  

আক্রান্ত হতে পারে যে জেলাগুলি

কলকাতা হাওড়া উত্তর ২৪ পরগনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব মেদিনীপুর

বলা হয়েছে, এই জেলাগুলির কিছু অংশে তীব্র বজ্রপাত এবং ভারী বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৭০-৮০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।

প্রবল বেগে ঝোড়ো হাওয়ার কারণে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।  

আবহাওয়া দফতরের তরফে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে।

বজ্রপাত: তীব্র বজ্রপাতের ফলে প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে।  

গাছ উপড়ে পড়া: ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে গাছ ভেঙে পড়তে পারে বা উপড়ে যেতে পারে।  

বিপজ্জনক পরিস্থিতি এড়াতে আবহাওয়া দপ্তর থেকে সাধারণ মানুষের জন্য কিছু জরুরি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে

১. বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় নিরাপদ আশ্রয়ে থাকুন। ২. বাড়ির ভেতরে থাকাই সবথেকে নিরাপদ। ৩. খোলা মাঠ, বড় গাছ বা জলাশয়ের কাছাকাছি থাকবেন না।  

বর্তমানে আবহাওয়া দপ্তরের ম্যাপে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী উপকূলীয় জেলাগুলিকে লাল রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা চরম দুর্যোগের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সাধারণ মানুষকে এই সময়ে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে।  

West Bengal Exit Poll Results 2026: সবচেয়ে নিঁখুত সবথেকে নির্ভরযোগ্য: ১০ লক্ষ স্যাম্পেলের উপর তৈরি AI মেগা Exit Poll Zeenia কাকে দিল বাংলা? জাস্ট ক্লিক

West Bengal Exit Poll Results 2026: সবচেয়ে নিঁখুত সবথেকে নির্ভরযোগ্য: ১০ লক্ষ স্যাম্পেলের উপর তৈরি AI মেগা Exit Poll Zeenia কাকে দিল বাংলা? জাস্ট ক্লিক 19
Indian Citizenship Proof Explained: আপনি ভারতেরই নাগরিক তো? প্রমাণের শেষ তারিখ ১০ মে, বিরাট খবরে দেশ জুড়ে তোলপাড়

Indian Citizenship Proof Explained: আপনি ভারতেরই নাগরিক তো? প্রমাণের শেষ তারিখ ১০ মে, বিরাট খবরে দেশ জুড়ে তোলপাড় 8
Weather Update: ভোটের সন্ধ্যায় ধেয়ে আসছে ভয়ংকর দুর্যোগ, জারি লাল সতর্কতা

Weather Update: ভোটের সন্ধ্যায় ধেয়ে আসছে ভয়ংকর দুর্যোগ, জারি লাল সতর্কতা 7
West Bengal Assembly Election 2026: কাটোয়ায় কেলেঙ্কারি: ভোট দিতে গিয়ে নিজেরই মৃত্যুসংবাদ শুনলেন বৃদ্ধা

West Bengal Assembly Election 2026: কাটোয়ায় কেলেঙ্কারি: ভোট দিতে গিয়ে নিজেরই মৃত্যুসংবাদ শুনলেন বৃদ্ধা 8