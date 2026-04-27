Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী: পশ্চিম বর্ধমানে ‘রেড অ্যালার্ট’, একাধিক জেলায় শিলাবৃষ্টি

Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গের আকাশে কালবৈশাখীর ভ্রুকুটি। পশ্চিম বর্ধমানের জন্য 'রেড অ্যালার্ট' জারি করল আবহাওয়া দপ্তর। বীরভূম ও বাঁকুড়ায় হতে পারে শিলাবৃষ্টি। জানুন আপনার জেলায় ঝড়ের গতিবেগ কত থাকবে।

| Apr 27, 2026, 07:13 PM IST
আবহাওয়ার আপডেট

অয়ন ঘোষাল: চৈত্র-বৈশাখের সন্ধিক্ষণে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দাপট দেখাতে শুরু করেছে কালবৈশাখী।   

সোমবার বিকেলের আবহাওয়া দপ্তরের (IMD Kolkata) বুলেটিন অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় তীব্র বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।   

পশ্চিম বর্ধমান জেলা

বিশেষ করে পশ্চিম বর্ধমান জেলার জন্য জারি করা হয়েছে সর্বোচ্চ স্তরের সতর্কতা বা ‘রেড অ্যালার্ট’।  

পশ্চিম বর্ধমান (রেড ওয়ার্নিং)

বিকেল ৫:২৫ থেকে পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টা এই জেলায় তীব্র বজ্রপাত এবং ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০-৭০ কিমি পর্যন্ত হতে পারে। সাথে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।  

বাঁকুড়া ও বীরভূম (অরেঞ্জ ওয়ার্নিং)

এই দুই জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি শিলাবৃষ্টির (Hail) সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। দমকা হাওয়ার গতিবেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিমি।  

পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর

এই জেলাগুলিতেও বিকেলের পর থেকে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।  

আরামবাগ ও পাশ্ববর্তী এলাকায় রাজনৈতিক প্রচারের ভিড়ে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাধারণ মানুষের জন্য বাড়তি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিকেলের পর থেকে কলকাতার আকাশেও মেঘের আনাগোনা লক্ষ্য করা গিয়েছে।

IPL 2026 VIRAL CHAT: 'তোমার জন্য আমি সব করতে পারি', ভারতীয় তারকার সেই প্রস্তাবে রাজি সুন্দরী মালকিন, ভাইরাল স্ক্রিনশটে ঝড়

Petrol Pump close Big Update: জ্বালানির জ্বালার ভয়ংকর খবর: অস্বাভাবিক চাহিদায় সাপ্লাই নেই একফোঁটাও, বিরাট লাইন সারা রাত-- ঝাঁপ ফেলছে একের পর এক পেট্রল পাম্প

LPG Card: গৃহবধূদের জন্য বিরাট খবর, রান্নার গ্যাসের আকালের এই সময়ে সরকার চালু করছে LPG কার্ড

School Close: বড় খবর- গরমের জ্বলুনি থেকে স্বস্তি, ১ মে থেকেই টানা ছুটি রাজ্যের সব স্কুলে

