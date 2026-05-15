/Bengal Weather Update: বর্ষা এবারে অন টাইম: বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জেরে রেড অ্যালার্ট, আট জেলায় ব্যাপক বৃষ্টিতে তোলপাড়

West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে আগামী ৪ দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে, উলটো চিত্র দক্ষিণবঙ্গে। এখানে তাপমাত্রার পারদ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হবে।
অয়ন ঘোষাল: রাজ্যে নির্ধারিত সময়েই বর্ষা। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আগামী দু-তিন দিনের মধ্যেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু।
দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে বর্ষা নির্ধারিত সময়েই ঢুকছে ভারতের দ্বীপপুঞ্জে।
বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপের প্রভাবে প্রবল বর্ষণের আশঙ্কা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। পর্যটকদের সতর্কবার্তা আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।
আগামী ৪ দিন উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি দু-এক জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টি চলবে দার্জিলিং থেকে মালদা উত্তরবঙ্গের আট জেলাতে।
দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে। দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বেশি বাড়বে।
বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার হয়ে বজ্রবিদ্যুত্-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দু এক জায়গায়। স্থানীয়ভাবে স্বল্প সময়ের ঝড় বৃষ্টি হতে পারে। সেই সম্ভাবনা খুব সামান্য। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বাড়বে সঙ্গে গরম ও অস্বস্তি।
কলকাতায় পরশুর তুলনায় গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একধাক্কায় ৩ ডিগ্রি বেড়েছে। প্রায় ৩৭ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই হয়েছে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা।
কলকাতাতেও সকালের দিকে পরিষ্কার আকাশ হলেও বেলার দিকে আংশিক মেঘলা আকাশ ও বজ্রগর্ভ মেঘের সঞ্চার হতে পারে তবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।