Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Bengal Weather Update: বর্ষা এবারে অন টাইম: বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জেরে রেড অ্যালার্ট, আট জেলায় ব্যাপক বৃষ্টিতে তোলপাড়

Bengal Weather Update: বর্ষা এবারে অন টাইম: বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জেরে রেড অ্যালার্ট, আট জেলায় ব্যাপক বৃষ্টিতে তোলপাড়

Written BySoumita Khan Updated bySoumita Khan
Published: May 15, 2026, 10:01 AM IST|Updated: May 15, 2026, 10:01 AM IST

West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে আগামী ৪ দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে, উলটো চিত্র দক্ষিণবঙ্গে। এখানে তাপমাত্রার পারদ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হবে।

1/8

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যে নির্ধারিত সময়েই বর্ষা। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আগামী দু-তিন দিনের মধ্যেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। 

2/8

দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে বর্ষা নির্ধারিত সময়েই ঢুকছে ভারতের দ্বীপপুঞ্জে। 

3/8

বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপের প্রভাবে প্রবল বর্ষণের আশঙ্কা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। পর্যটকদের সতর্কবার্তা আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। 

4/8

আগামী ৪ দিন উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি দু-এক জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টি চলবে দার্জিলিং থেকে মালদা উত্তরবঙ্গের আট জেলাতে। 

5/8

দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে। দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বেশি বাড়বে। 

 

6/8

বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার হয়ে বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দু এক জায়গায়। স্থানীয়ভাবে স্বল্প সময়ের ঝড় বৃষ্টি হতে পারে। সেই সম্ভাবনা খুব সামান্য। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বাড়বে সঙ্গে গরম ও অস্বস্তি। 

7/8

কলকাতায় পরশুর তুলনায় গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একধাক্কায় ৩ ডিগ্রি বেড়েছে। প্রায় ৩৭ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই হয়েছে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। 

8/8

কলকাতাতেও সকালের দিকে পরিষ্কার আকাশ হলেও বেলার দিকে আংশিক মেঘলা আকাশ ও বজ্রগর্ভ মেঘের সঞ্চার হতে পারে তবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।

Tags:
west bengal weather
Monsoon Update
North Bengal Rain
South Bengal Heat
Andaman Weather

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LIVE Update: ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থীর জন্য বড় খবর: বাতিল হওয়ার পর ফের কবে NEET? জানাল এন

LIVE Update: ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থীর জন্য বড় খবর: বাতিল হওয়ার পর ফের কবে NEET? জানাল এন

bengali news3 hrs ago
2

কেন এই আক্রমণ?: ভোটে ভরাডুবির পর বিস্ফোরক অভিষেক, তৃণমূলকর্মীদের বড় বার্তা

Abhishek BanerjeeMay 14
3

ভোটে ভরাডুবির পর কালীঘাটে সাংসদদের নিয়ে বৈঠক: কী বার্তা দিলেন মমতা?

Mamata BanerjeeMay 14
4

শপথ নিয়েই দলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক পোস্ট বিধায়ক কুণাল ঘোষের: তাপসদা, সজলদের বাধ্য করা

Kunal ghoshMay 14
5

বিধানসভায় শুভেন্দুর শুভেচ্ছা, 'জড়িয়ে ধরলেন' দিলীপ- সোশ্যালে নিশানা দলেরই হেভিওয়েটকে

Kunal ghoshMay 14