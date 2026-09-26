/উৎসবের আলোয় ঘোর দুর্যোগের ছায়া! সাগরে তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ, পুজোয় কি ভাসবে বাংলা?

West Bengal Weather Update: দুপুরের পর থেকেই দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার উন্নতি হবে। রবিবার থেকে আকাশ পরিষ্কার থাকবে, যা পুজোর কেনাকাটার জন্য অনুকূল। আগামী কয়েক দিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বড় কোনও দুর্যোগের সম্ভাবনা নেই। তবে ১৩ অক্টোবরের পর বঙ্গোপসাগরে নতুন নিম্নচাপ তৈরি হলে রাজ্যের উপকূলে প্রভাব পড়তে পারে।
অয়ন ঘোষাল: আজ দুপুর বা বিকেলের পর দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার উন্নতি। কাল দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ঝলমলে পরিষ্কার শরতের আকাশ দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা। কাল রবিবার পুজো প্রস্তুতি এবং পুজোর কেনাকাটার আদর্শ পরিবেশ থাকতে পারে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায়।
কাল রবিবার উপকূল লাগোয়া জেলার কিছু অংশে অল্প সময়ের জন্য বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি। বৃষ্টির আগে পরে মিলতে পারে রোদের দেখা। উপকূল এলাকায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় দিনভর ঘর্মাক্ত অস্বস্তি থাকতে পারে।
সোমবার থেকে পরবর্তী ৬ দিন দক্ষিণবঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঝড় বৃষ্টির কোনও আগাম সতর্কতা নেই। আনুষ্ঠানিক ভাবে বর্ষা এখনও দক্ষিণবঙ্গে বিদায় না নেওয়ায় বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প থেকে গেছে। তার প্রভাবে সোম থেকে শুক্র আঞ্চলিক ভাবে অল্প সময়ের বৃষ্টি হতে পারে।
উত্তরবঙ্গে আজ শনিবার শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টি। বাদবাকি সমস্ত জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি। কাল রবিবার থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা কমবে।
কলকাতায় সকালের দিকে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অল্প সময়ের জন্য হালকা মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া। দুপুর বা বিকেলের পর কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। কাল রবিবার কলকাতায় রোদের দেখা মিলতে পারে।
অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখ আন্দামান সাগর সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হতে পারে শক্তিশালী নিম্নচাপ। এটি ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত সমুদ্র পৃষ্ঠে অবস্থান করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। ১৫ তারিখ এই সিস্টেম দেশের পূর্ব উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়ে ১৬ বা ১৭ তারিখ স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে।
সেপ্টেম্বরের অতি গভীর নিম্নচাপ প্রমাণ করেছে, পশ্চিমবঙ্গ উপকূল থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরে ল্যান্ড ফল হলেও তার কতটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব এই রাজ্যে পড়তে পারে। অতএব নতুন করে তৈরি হতে চলা অক্টোবরের নিম্নচাপ পূর্ব উপকূলে যে রাজ্যেই ল্যান্ড ফল করুক না কেন, তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের উপকূল বা দক্ষিণবঙ্গের নীচের দিকের গাঙ্গেয় জেলা এবং পশ্চিমাঞ্চলে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
১৭ অক্টোবর পর্যন্ত এর প্রভাব থাকতে পারে বলে কোনও কোনও আবহাওয়া মডেলে দাবি করা হয়েছে। মৌসম ভবন বা আলিপুর আবহাওয়া দফতর এখনও পর্যন্ত পুজোর আবহাওয়া নিয়ে কোনও বিবৃতি বা বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি।