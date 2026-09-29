/দুর্যোগের রক্তচক্ষু! পুজোর মুখে জোড়া নিম্নচাপের অশনিসংকেত, সপ্তমী পর্যন্ত বৃষ্টির ভ্রুকুটি?

West Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। এর মূল প্রভাব পড়বে বাংলাদেশ ও মায়ানমারে। বাংলায় ৪ অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা খুব কম। শুধু উপকূলের কিছু জেলায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় দিনে গরম ও অস্বস্তি থাকবে।
অয়ন ঘোষাল: আবার নিম্নচাপের জন্ম বঙ্গোপসাগরে। দক্ষিণ মায়ানমার উপকূলে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। উত্তর আন্দামান সাগরে পৌঁছেছে গত সোমবার রাতে। আজ ভোররাতে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে এগোতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে এটি আরও শক্তিশালী হয়ে বাংলাদেশ ও মায়ানমার উপকূলের দিকে যাবে।
অক্টোবরের ১ থেকে ৫ তারিখ বাংলাদেশ এবং সংলগ্ন উপকূলের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। সঙ্গে ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হওয়া। পশ্চিমবঙ্গে এই সিস্টেমের প্রভাব পড়ার আশঙ্কা অত্যন্ত কম। বড়জোর উপকূলের কিছু জেলার কিছু অংশে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি ১ থেকে ৪ অক্টোবর। সঙ্গে সৈকত লাগোয়া এলাকায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হওয়া।
১৩ অক্টোবর উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগর অর্থাৎ আন্দামান সাগরে আরেকটি সিস্টেম জন্ম নিতে পারে। সেটির অভিমুখ ১৫ অক্টোবর ভারতের পূর্ব উপকূলের অন্ধ্র ওড়িশার দিকে যেতে পারে। এর প্রভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রবল বর্ষণের পাশাপাশি বাংলার উপকূলীয় জেলা, পশ্চিমাঞ্চলের জেলা এবং গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের নিচের দিকের জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এই সিস্টেমের প্রভাব দুর্গাপুজোয় সপ্তমী পর্যন্ত থাকতে পারে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায়।
দেশের পশ্চিম প্রান্ত থেকে ধাপে ধাপে বর্ষার বিদায় পর্ব শুরু হয়েছে। বর্ষা বিদায় রেখ পঞ্জাবের গুরুদাসপুর, চন্ডিগড়, মোজাফফরনগর, আলিগর, উদয়পুর, দিশা পর্যন্ত বিস্তৃত। বিহার থেকে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে। যেটি ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে গিয়েছে।
অক্টোবরের ৪ তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে। উপকূল লাগোয়া জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ। গাঙ্গেয় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশিরভাগ জেলাতে। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তি কিছুটা বাড়তে পারে।
একটানা ৯ দিন কমবেশি বৃষ্টির পর গত পরশু এবং গতকাল কলকাতায় বৃষ্টির পরিমাণ ছিল শূন্য। আপাতত আরও অন্ততঃ ৫ থেকে ৬ দিন এই আবহাওয়া থাকবে। সকালের দিকে হালকা শিরশিরানি ভাব। ফাঁকা জায়গায় ধোঁয়াশা বা হালকা কুয়াশা। সকাল ৮ টা থেকে বাড়বে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ।
আরামদায়ক পরিস্থিতি গায়েব হবে। সন্ধ্যের পর আবার ফিরবে মনোরম আবহাওয়া। রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমবে। দিনের তাপমাত্রা এই সময়ের স্বাভাবিক অর্থাৎ ৩৩ থেকে ৩৪ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে।
উত্তরবঙ্গে লক্ষ্যণীয়ভাবে কমবে বৃষ্টির প্রবণতা। উপরের দিকে জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় অল্প সময়ের হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।