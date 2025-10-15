English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather Update: রাতে শিশির, সকালে কুয়াশা! টুপি মাফলারের দিন সমাগত...আর কয়েকটা দিন, বৃষ্টিবিদায় দিয়ে হিমঋতু আসন্ন?

অয়ন ঘোষাল: কলকাতায় দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমে ৫০ শতাংশ। ভোরের দিকে আপাতত আদর্শ হেমন্তের পরিবেশ। সকাল ১০টা থেকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি। আর্দ্রতা বেড়ে ফের ৯০ এর ঘরে। সন্ধ্যে থেকে ফের শুষ্ক মনোরম আবহাওয়া। শনি ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলাতে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। উইকেন্ডে বৃষ্টিপাত। 

Oct 15, 2025, 06:52 PM IST
দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি। উত্তরবঙ্গের তিন জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের আরও তিন জেলা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। 

বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা। বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে। উপকূলে হালকা বাতাস বইবে। 

মূলত বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি উপকূল উপকূল সংলগ্ন জেলা গুলিতে প্রভাব বেশি থাকবে। দক্ষিণ-পশ্চিম বাতাসে কিছু জলীয় বাষ্প ঢুকবে।  

বাকি বেশ কিছু জেলাতে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের বাতাসের প্রভাব থাকবে। 

পশ্চিমী বাতাস ও দক্ষিণা বাতাসের সংস্পর্শে বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা তৈরি হবে উইকেন্ডে।

শুক্রবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

মূলত পরিষ্কার আকাশ কখনো কোথাও কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। 

উপকূলীয় সংলগ্ন জেলাগুলিতে কোথাও কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ হলেও মূলত পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা বেশি।

বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকবে তবে জনিত অস্বস্তি খুব একটা বেশি হবে না। 

দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে উত্তরে হওয়ার প্রভাব বেশি থাকে। 

তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। রাতে হালকা শিশির সকালে হালকা কুয়াশা সম্ভাবনা।

