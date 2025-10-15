Bengal Weather Update: রাতে শিশির, সকালে কুয়াশা! টুপি মাফলারের দিন সমাগত...আর কয়েকটা দিন, বৃষ্টিবিদায় দিয়ে হিমঋতু আসন্ন?

Bengal Weather Update: রাতে শিশির, সকালে কুয়াশা! টুপি মাফলারের দিন সমাগত...আর কয়েকটা দিন, বৃষ্টিবিদায় দিয়ে হিমঋতু আসন্ন?
অয়ন ঘোষাল: কলকাতায় দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমে ৫০ শতাংশ। ভোরের দিকে আপাতত আদর্শ হেমন্তের পরিবেশ। সকাল ১০টা থেকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি। আর্দ্রতা বেড়ে ফের ৯০ এর ঘরে। সন্ধ্যে থেকে ফের শুষ্ক মনোরম আবহাওয়া। শনি ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলাতে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। উইকেন্ডে বৃষ্টিপাত।
