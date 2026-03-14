  • Bengal Weather Update: বজ্রগর্ভ কিউমুলোনিম্বাস মেঘে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির ভয়াল স্কোয়াল লাইন, আঘাত হানবে কালবৈশাখীও: টানা ৬ দিন প্রবল দুর্যোগ

Bengal Weather Update: বজ্রগর্ভ কিউমুলোনিম্বাস মেঘে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির ভয়াল স্কোয়াল লাইন, আঘাত হানবে কালবৈশাখীও: টানা ৬ দিন প্রবল দুর্যোগ

Bengal Weather Update for Today: প্রবল ঝড়বৃষ্টির সঙ্গেই বজ্রপাতেরও সতর্কতা। ১৫ মার্চ থেকে ২০ মার্চ, টানা ৬ দিন গোটা রাজ্যে বজ্রবিদ্যুৎ ও দমকা ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।   

| Mar 14, 2026, 08:44 AM IST
রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির ভয়াল স্কোয়াল লাইন

Bengal Weather Update for Today

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যজুড়েই ব্যাপক ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস। আঘাত হানতে কালবৈশাখীও। এমনই জানান দিচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস। পূর্বাভাস বলছে, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির ভয়াল স্কোয়াল লাইন তৈরি হতে পারে রবিবার দুপুরের পর থেকে। 

টানা ৬ দিন দুর্যোগ

Bengal Weather Update for Today

পরবর্তী ৩ থেকে ৪ দিন বিকেল থেকে রাতের মধ্যে তৈরি হতে পারে বজ্রগর্ভ কিউমুলোনিম্বাস মেঘ। যার জেরে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যের প্রায় সব জেলায়। আগামিকাল ১৫ মার্চ থেকে ২০ মার্চ, টানা ৬ দিন গোটা রাজ্যে বজ্রবিদ্যুৎ ও দমকা ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

বজ্রগর্ভ কিউমুলোনিম্বাস মেঘ

Bengal Weather Update for Today

উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও বজ্রগর্ভ কিউমুলোনিম্বাস মেঘ সৃষ্টি হতে পারে। ছোটনাগপুর মালভূমির উপর তৈরি হয়ে এগুলি ক্রমাগত পশ্চিমবঙ্গের দিকে আসবে।  

আঘাত হানবে কালবৈশাখীও

Bengal Weather Update for Today

এই সময়কালের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের বিশেষত পশ্চিমের জেলায় কালবৈশাখীর প্রবণতা বাড়তে পারে। কালবৈশাখী তৈরি হলে তার ঘণ্টা তিনেক আগে তাৎক্ষণিক পূর্বাভাস জারি করবে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। 

রাজ্যের সব জেলায় ঝড়বৃষ্টি

Bengal Weather Update for Today

রাজ্যের যে সমস্ত জেলায় বৃষ্টিপাত বা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি সেগুলি হল দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, মালদা, উত্তর দিনাজপুর,  দক্ষিণ দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। 

বজ্রপাতের সতর্কতা

Bengal Weather Update for Today

বৃষ্টি হবে আকস্মিক।  বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝোড়ো হাওয়া সহ। কোনও কোনও জেলায় ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ প্রায় ৪০–৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে। পশ্চিমের জেলায় বজ্রপাতের ঘনত্ব বা তীব্রতা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকতে পারে।

Vidyasagar Setu traffic restriction: বড় আপডেট: ফের বন্ধ হচ্ছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু, কবে কখন?

Vidyasagar Setu traffic restriction: বড় আপডেট: ফের বন্ধ হচ্ছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু, কবে কখন?

Vidyasagar Setu traffic restriction: বড় আপডেট: ফের বন্ধ হচ্ছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু, কবে কখন?

Vidyasagar Setu traffic restriction: বড় আপডেট: ফের বন্ধ হচ্ছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু, কবে কখন? 7
Gold Price: যুদ্ধে বাজারে ফের এক ধাক্কায় কমল সোনার দাম, কলকাতার দর কত?

Gold Price: যুদ্ধে বাজারে ফের এক ধাক্কায় কমল সোনার দাম, কলকাতার দর কত? 5
Horoscope Today: আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নিলেই ডুববে মিথুন, আইনি ঝামেলায় জড়ালেই বিপদ কুম্ভের

Horoscope Today: আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নিলেই ডুববে মিথুন, আইনি ঝামেলায় জড়ালেই বিপদ কুম্ভের 12
Bengal Heavy Rain Alert: আবহাওয়ার বড় আপডেট: সামনের দু'ঘণ্টায় ভয়ংকর দুর্যোগ, দমকা হাওয়া, প্রবল বৃষ্টিতে জেলায় জেলায় জারি হলুদ সতর্কতা

Bengal Heavy Rain Alert: আবহাওয়ার বড় আপডেট: সামনের দু'ঘণ্টায় ভয়ংকর দুর্যোগ, দমকা হাওয়া, প্রবল বৃষ্টিতে জেলায় জেলায় জারি হলুদ সতর্কতা 8