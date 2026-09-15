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বিশ্বকর্মা পুজোয় দুর্যোগের ভ্রুকুটি! ভাসবে একাধিক জেলা, কলকাতার কী আপডেট?

Published: Sep 15, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:51 AM IST

Bengal Weather Update: আজ থেকেই উত্তরে বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া শুরু হয়েছে। কাল বুধবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে।

উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ1/7

উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ

অয়ন ঘোষাল: কাল বুধবার উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টি দু-এক জেলায়। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ওপরের দিকের জেলাতে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

দক্ষিণে বাড়বে বৃষ্টি2/7

দক্ষিণে বাড়বে বৃষ্টি

দক্ষিণবঙ্গে বুধবার থেকে ফের একাধিক জেলায় বৃষ্টি বাড়বে। উপকূল এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলায় ১৬ এবং ১৭ তারিখ ভারী বৃষ্টি। 

বিশ্বকর্মা পুজোর3/7

বিশ্বকর্মা পুজোর

এর মধ্যে কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি চলতে পারে ১৮ তারিখ বিশ্বকর্মা পুজোর দিন। আপাতত এই তালিকায় কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ জেলা নেই। তবে সেখানেও স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। 

 

ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা4/7

ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা

উত্তরবঙ্গে আজ মঙ্গলবার কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের হলুদ সর্তকতা।

প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা5/7

প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা

উত্তরবঙ্গে কাল বুধবার বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা অনেকাংশে বাড়বে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে অতি ভারী বা প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা।

ভারী বৃষ্টির সর্তকতা6/7

ভারী বৃষ্টির সর্তকতা

দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহার জেলাতে ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের হলুদ সর্তকতা। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলতে পারে উত্তরের একাধিক জেলায়। 

কলকাতায় বৃষ্টির পরিমাণ7/7

কলকাতায় বৃষ্টির পরিমাণ

কলকাতায় মঙ্গল-বুধ বৃষ্টির পরিমাণ এবং সম্ভাবনা লক্ষ্যণীয়ভাবে কম। বৃহস্পতিবার সামান্য বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমাণ। আজ মঙ্গল এবং কাল বুধবার কলকাতায় তাপমাত্রা বাড়বে। ভাদ্রের চড়া রোদ এবং অত্যন্ত বেশি জলীয় বাষ্পের কারণে কলকাতা এবং লাগোয়া জেলায় আজ অসহ্য কষ্টদায়ক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

TAGS:
Bengal Weather Update

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