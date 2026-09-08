/ধেয়ে আসছে দুর্যোগ: আকাশ ভেঙে নামবে বৃষ্টি, সঙ্গে মুহুর্মুহু বাজ! তোলপাড় হবে ৮ জেলা

West Bengal Weather Update: মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলিতে এবং উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও মালদায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। কাল বুধবার দক্ষিণবঙ্গের মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
অয়ন ঘোষাল: মৌসুমি অক্ষরেখা রয়েছে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া এবং দীঘা হয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর পূর্ব বিহারে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত।
কাল বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি দক্ষিণবঙ্গে। বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ ও কমলা সর্তকতা।
আজ মঙ্গলবার তিন জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি জেলাতে ভারী বৃষ্টি।
কাল বুধবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে পাঁচ জেলাতে। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং বাঁকুড়া জেলাতে ভারী বৃষ্টি।
উত্তরবঙ্গে আজ মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। আবার শুক্রবার ও শনিবার নাগাদ ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।
আজ মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি মালদা এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।উইকেন্ডে শুক্রবার এবং শনিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে।