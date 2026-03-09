Bengal Weather Update: প্রবল দুর্যোগ: ঘূর্ণাবর্তের ফলে অকাল বৃষ্টিতে ভাসবে রাজ্য, কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে বৃষ্টি--জারি হলুদ সতর্কতা

Bengal Weather Update: প্রবল দুর্যোগ: ঘূর্ণাবর্তের ফলে অকাল বৃষ্টিতে ভাসবে রাজ্য, কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে বৃষ্টি--জারি হলুদ সতর্কতা
Today's weather Update: দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় আজ, ০৯/০৩/২০২৬ তারিখে আকস্মিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে পুরুলিয়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসিন্দাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সতর্কবার্তা জারি করেছে ভারত সরকারের 'আর্থ সায়েন্সেস' মন্ত্রকের অধীনস্থ ইন্ডিয়া মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট।
1/15
2/15
(হলুদ সতর্কতা)
photos
TRENDING NOW
3/15
দুপুর ২:১৫ এর আপডেট (হলুদ সতর্কতা)
4/15
(হলুদ সতর্কতা)
5/15
(হলুদ সতর্কতা)
6/15
(হলুদ সতর্কতা)
7/15
সম্ভাব্য প্রভাব ও পরামর্শ:
8/15
9/15
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আবহাওয়া পরিস্থিতি
10/15
সতর্কবার্তার ধরন:
11/15
পূর্বাভাস
13/15
পরামর্শ:
14/15
পুরুলিয়া
photos