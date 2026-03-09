English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Bengal Weather Update: প্রবল দুর্যোগ: ঘূর্ণাবর্তের ফলে অকাল বৃষ্টিতে ভাসবে রাজ্য, কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে বৃষ্টি--জারি হলুদ সতর্কতা

Bengal Weather Update: প্রবল দুর্যোগ: ঘূর্ণাবর্তের ফলে অকাল বৃষ্টিতে ভাসবে রাজ্য, কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে বৃষ্টি--জারি হলুদ সতর্কতা

Today's weather Update: দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় আজ, ০৯/০৩/২০২৬ তারিখে আকস্মিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে পুরুলিয়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসিন্দাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সতর্কবার্তা জারি করেছে ভারত সরকারের 'আর্থ সায়েন্সেস' মন্ত্রকের অধীনস্থ ইন্ডিয়া মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট।  

| Mar 09, 2026, 04:26 PM IST
1/15

পুরুলিয়া জেলার জন্য আবহাওয়া দপ্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়ের ব্যবধানে দুটি ভিন্ন স্তরের সতর্কতা জারি করেছে।

2/15

(হলুদ সতর্কতা)

 দুপুর ২:১৫ মিনিটে জারি করা সতর্কবার্তা অনুযায়ী, পরবর্তী ২ থেকে ৩ ঘণ্টায় জেলার কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাত ও বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল।

3/15

দুপুর ২:১৫ এর আপডেট (হলুদ সতর্কতা)

এই সময়ে বাতাসের গতিবেগ ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টার মধ্যে থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল এবং সাধারণ মানুষকে 'সচেতন' (Be Aware) থাকতে বলা হয়।  

4/15

(হলুদ সতর্কতা)

বিকেল ৩:৩৫ মিনিটে সতর্কবার্তার স্তর বাড়িয়ে 'অরেঞ্জ' (Orange) বা মাঝারি স্তরে উন্নীত করা হয়। 

5/15

(হলুদ সতর্কতা)

নতুন পূর্বাভাস অনুযায়ী, ৩:৩৫ থেকে পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টায় বজ্রপাত ও বৃষ্টির তীব্রতা বাড়তে পারে 

6/15

(হলুদ সতর্কতা)

দমকা বাতাসের গতিবেগ ৪০-৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত পৌঁছনোর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এই সতর্কতাটি পরবর্তী ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত বৈধ থাকবে।  

7/15

সম্ভাব্য প্রভাব ও পরামর্শ:

 পুরুলিয়া জেলায় বজ্রপাতের কারণে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। 

8/15

আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে মানুষকে খোলা মাঠ, বড় গাছ এবং জলাশয় থেকে দূরে থাকতে এবং ঘরের ভেতরে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।  

9/15

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আবহাওয়া পরিস্থিতি

উপকূলীয় জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনার জন্য আবহাওয়া দপ্তর দুপুর ২:৩০ মিনিটে একটি সতর্কতা জারি করেছে।  

10/15

সতর্কবার্তার ধরন:

এই জেলার জন্য হলুদ (Yellow) সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে, যার অর্থ হল পরিস্থিতি সম্পর্কে 'সচেতন' থাকা।

11/15

পূর্বাভাস

দুপুর ২:৩০ থেকে পরবর্তী ২ থেকে ৩ ঘণ্টায় জেলার কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাত, বৃষ্টি এবং ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে দমকা বাতাস বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।   

12/15

পরবর্তী ৩ ঘণ্টা অত্যন্ত ভয়ংকর হবে

13/15

পরামর্শ:

বজ্রপাতের ঝুঁকি এড়াতে স্থানীয় বাসিন্দাদের এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে নিরাপদ স্থানে থাকার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।  

14/15

পুরুলিয়া

অরেঞ্জ সতর্কতা  (প্রস্তুত থাকুন)-   ৪০-৫০ কিমি/ঘণ্টায় বৃষ্টি, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া  

15/15

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হলুদ সতর্কতা (সচেতন থাকুন)-   ৩০-৪০ কিমি/ঘণ্টায় বৃষ্টি ও বজ্রপাত

