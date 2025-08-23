English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Rain Update: নতুন করা তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের জের, আগামী ২ ঘণ্টায় ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি! ভাসবে কলকাতা-সহ এই এই জেলা...

Bengal Weather Update: পয়লা জুন থেকে ২২ অগাষ্ট পর্যন্ত কলকাতায় মোট বৃষ্টি ১১৩৫ মিলিমিটার। তবে এখনই কমছে না বৃষ্টি। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উপর নতুন করে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত পরশু সোমবার নিম্নচাপে পরিণত হবে। সেক্ষেত্রে ৩২ দিনে এটি বঙ্গোপসাগরের অষ্টম নিম্নচাপ।

| Aug 23, 2025, 09:46 AM IST
1/9

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

অয়ন ঘোষাল: অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে ২০২৫ সালে কলকাতায় বৃষ্টির নয়া রেকর্ড তৈরি হল। পয়লা জুন থেকে ২২ অগাষ্ট পর্যন্ত কলকাতায় মোট বৃষ্টি ১১৩৫ মিলিমিটার। 

2/9

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

পয়লা জুন থেকে ২২ অগাষ্ট পর্যন্ত হাওড়ায় বৃষ্টি হয়েছে ১২৫০ মিলিমিটার। তবে এখনই কমছে না বৃষ্টি। 

3/9

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উপর নতুন করে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত পরশু সোমবার নিম্নচাপে পরিণত হবে। সেক্ষেত্রে ৩২ দিনে এটি বঙ্গোপসাগরের অষ্টম নিম্নচাপ। ওড়িশায় নেমে যাওয়া মৌসুমী অক্ষরেখা ফের ওপরে উঠে বাংলার উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

4/9

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা বাঁকুড়া পুরুলিয়া পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বীরভূম দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। পাশাপাশি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদিয়া পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বাঁকুড়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে।

5/9

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

সোমবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে একাধিক জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।   

6/9

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। শনিবার উপরের দিকে জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে আজ। 

7/9

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। সোমবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি ওপরের দিকের দু- এক জেলায়।

8/9

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল হবে। ৫৫ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। মৎস্যজীবীদের শনিবার বিকেল পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বাংলা এবং উড়িষ্যা উপকূলে মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা।

9/9

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও দমকা বাতাস বইবে। প্রতি ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে বইবে ঝড়। সকাল ১১ থেকে ১২টায় বৃষ্টি ধেয়ে আসছে কলকাতা ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Shani on Kaushiki Amavasya: বিঘ্নের অন্ধকার থেকে শুভর আলোয়! কৌশিকী অমাবস্যায় শনির কৃপায় টাকা লুটোবে যাঁদের ঘরে, ভাগ্যে জ্বলজ্বল করবে একশো সূর্য...

পরবর্তী অ্যালবাম

Shani on Kaushiki Amavasya: বিঘ্নের অন্ধকার থেকে শুভর আলোয়! কৌশিকী অমাবস্যায় শনির কৃপায় টাকা লুটোবে যাঁদের ঘরে, ভাগ্যে জ্বলজ্বল করবে একশো সূর্য...

Shani on Kaushiki Amavasya: বিঘ্নের অন্ধকার থেকে শুভর আলোয়! কৌশিকী অমাবস্যায় শনির কৃপায় টাকা লুটোবে যাঁদের ঘরে, ভাগ্যে জ্বলজ্বল করবে একশো সূর্য...

Shani on Kaushiki Amavasya: বিঘ্নের অন্ধকার থেকে শুভর আলোয়! কৌশিকী অমাবস্যায় শনির কৃপায় টাকা লুটোবে যাঁদের ঘরে, ভাগ্যে জ্বলজ্বল করবে একশো সূর্য... 7
Bengal Weather update: সামনের ৩-৪ দিন ভয়ংকর দুর্যোগ! গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণাবর্তে মুষল বৃষ্টি সারা বাংলা জুড়ে!

Bengal Weather update: সামনের ৩-৪ দিন ভয়ংকর দুর্যোগ! গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণাবর্তে মুষল বৃষ্টি সারা বাংলা জুড়ে!

Bengal Weather update: সামনের ৩-৪ দিন ভয়ংকর দুর্যোগ! গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণাবর্তে মুষল বৃষ্টি সারা বাংলা জুড়ে! 10
Gold coins in Harappan, Rig Vedic period: পালটে গেল ভারতের &#039;৩০০০ বছরে&#039;র ইতিহাস! হরপ্পা-ঋগ্বেদের যুগেও স্বর্ণমুদ্রা... কেমন দেখতে ছিল সেই টাকা?

Gold coins in Harappan, Rig Vedic period: পালটে গেল ভারতের '৩০০০ বছরে'র ইতিহাস! হরপ্পা-ঋগ্বেদের যুগেও স্বর্ণমুদ্রা... কেমন দেখতে ছিল সেই টাকা?

Gold coins in Harappan, Rig Vedic period: পালটে গেল ভারতের '৩০০০ বছরে'র ইতিহাস! হরপ্পা-ঋগ্বেদের যুগেও স্বর্ণমুদ্রা... কেমন দেখতে ছিল সেই টাকা? 8
Imran Khan: ৯ মামলায় কোর্টে মিলল জামিন! পাকিস্তান ফের কাঁপছে ইমরান জ্বরে...তবে কি মুনীরের দিন শেষ?

Imran Khan: ৯ মামলায় কোর্টে মিলল জামিন! পাকিস্তান ফের কাঁপছে ইমরান জ্বরে...তবে কি মুনীরের দিন শেষ?

Imran Khan: ৯ মামলায় কোর্টে মিলল জামিন! পাকিস্তান ফের কাঁপছে ইমরান জ্বরে...তবে কি মুনীরের দিন শেষ? 11