Rain Update: নতুন করা তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের জের, আগামী ২ ঘণ্টায় ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি! ভাসবে কলকাতা-সহ এই এই জেলা...

Rain Update: নতুন করা তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের জের, আগামী ২ ঘণ্টায় ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি! ভাসবে কলকাতা-সহ এই এই জেলা...
Bengal Weather Update: পয়লা জুন থেকে ২২ অগাষ্ট পর্যন্ত কলকাতায় মোট বৃষ্টি ১১৩৫ মিলিমিটার। তবে এখনই কমছে না বৃষ্টি। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উপর নতুন করে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত পরশু সোমবার নিম্নচাপে পরিণত হবে। সেক্ষেত্রে ৩২ দিনে এটি বঙ্গোপসাগরের অষ্টম নিম্নচাপ।
1/9
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
2/9
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
photos
TRENDING NOW
3/9
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
4/9
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
5/9
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
6/9
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
7/9
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
8/9
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
9/9
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
photos