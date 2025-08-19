English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bengal weather update: সারা বাংলায় প্রবল বৃষ্টি! নিম্নচাপের জোড়া ফলায় আগামী কয়েকদিন ঝড়ো হাওয়া-সহ বর্ষায় ভাসবে বঙ্গ ...

Weather Update: আজকে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব মেদিনীপুর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অধিকাংশ স্থানে হালকা মাঝারি বৃষ্টি হবে। বাদবাকি জেলাগুলোতেও হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

| Aug 19, 2025, 07:44 PM IST

সন্দীপ প্রামাণিক:  আগামী কয়েক দিন কলকাতা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। প্রত্যেকদিনই দু-এক পশলা বৃষ্টি হবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯ থেকে ৩২ এর আশেপাশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫ থেকে ২৭ এর আশেপাশে থাকবে।

1/15

আবহাওয়া আপডেট

উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলায় হালকা মাঝারি বৃষ্টি হবে। 

2/15

আবহাওয়া আপডেট

আগামী কাল দক্ষিণবঙ্গে পূর্ব দিকে নদীয়া এবং দুই চব্বিশ পরগনায় হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা, বাদ বাকি জেলাগুলিতেই হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে।

3/15

আবহাওয়া আপডেট

 ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই হয় হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে।  ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ উত্তরবঙ্গেও হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে। 

4/15

আবহাওয়া আপডেট

আজ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই দু এক জায়গায় ঘন্টায় 30 - ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুধু পুরুলিয়া মুর্শিদাবাদ বীরভূম এবং পশ্চিম বর্ধমানের বৃষ্টি হবে না।

5/15

আবহাওয়া আপডেট

আজ  জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

6/15

আবহাওয়া আপডেট

আগামীকাল দক্ষিণবঙ্গে বীরভূম পশ্চিম বর্ধমান পুরুলিয়া বাদ দিয়ে সব জেলাতেই ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার ঝোড়ো হওয়া সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা।

7/15

আবহাওয়া আপডেট

 আগামীকাল উত্তরবঙ্গেও ঝড় বৃষ্টি চলবে শুধুমাত্র ভারী বৃষ্টি হবে কালিম্পং জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে।

8/15

আবহাওয়া আপডেট

২১ দক্ষিণ বঙ্গে সব জেলাগুলোতেই ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা, পূর্ব বর্ধমান দুই ২৪ পরগণায় কিছু জায়গায় হবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

9/15

আবহাওয়া আপডেট

২২ তারিখ দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলাতেই ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়াসহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। এছাড়া উত্তর ২৪ পরগনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব বর্ধমান মুর্শিদাবাদ নদিয়া বিক্ষিপ্ত ভাবে দু এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

10/15

আবহাওয়া আপডেট

২২ তারিখ উত্তরবঙ্গে শুধুমাত্র জলপাইগুড়িতে ভারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

11/15

আবহাওয়া আপডেট

২৩ তারিখ দক্ষিণবঙ্গে সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ঝোড়ো হাওয়া সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। এর সাথে বাঁকুড়া পশ্চিম বর্ধমান ঝারগ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব মেদিনীপুর ২৪ পরগনা হাওড়া বিক্ষিপ্তভাবে ভড়ি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

12/15

আবহাওয়া আপডেট

 ২৩ তারিখে দিনাজপুর এবং মালদার বিক্ষিপ্ত ভারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

13/15

আবহাওয়া আপডেট

২৪ তারিখ মালদা দুই দিনাজপুর দুই বর্ধমান বাঁকুড়া পশ্চিম মেদিনীপুর বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

14/15

আবহাওয়া আপডেট

২৫ তারিখ ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর পুরুলিয়া বাঁকুড়া এবং উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। 

15/15

আবহাওয়া আপডেট

মৎস্যজীবীদের জন্য ২২ এবং ২৩ তারিখ উত্তর বঙ্গোপসাগরে যেতে মানা করা হয়েছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Pet Dog License: বাড়িতে কুকুর পুষতে গেলেও এবার লাইন্সেস মাস্ট, জমা দিতে হবে মালিকের আধার কার্ড....

পরবর্তী অ্যালবাম

Pet Dog License: বাড়িতে কুকুর পুষতে গেলেও এবার লাইন্সেস মাস্ট, জমা দিতে হবে মালিকের আধার কার্ড....

Pet Dog License: বাড়িতে কুকুর পুষতে গেলেও এবার লাইন্সেস মাস্ট, জমা দিতে হবে মালিকের আধার কার্ড....

Pet Dog License: বাড়িতে কুকুর পুষতে গেলেও এবার লাইন্সেস মাস্ট, জমা দিতে হবে মালিকের আধার কার্ড.... 9
The Bengal Files Row: বাংলায় লাফালাফি না করে ক্ষমতা থাকলে একটা গুজরাত বা মণিপুর ফাইলস বানান ...&#039; বিবেক অগ্নিহোত্রীকে বিস্ফোরক চ্যালেঞ্জ ...

The Bengal Files Row: বাংলায় লাফালাফি না করে ক্ষমতা থাকলে একটা গুজরাত বা মণিপুর ফাইলস বানান ...' বিবেক অগ্নিহোত্রীকে বিস্ফোরক চ্যালেঞ্জ ...

The Bengal Files Row: বাংলায় লাফালাফি না করে ক্ষমতা থাকলে একটা গুজরাত বা মণিপুর ফাইলস বানান ...' বিবেক অগ্নিহোত্রীকে বিস্ফোরক চ্যালেঞ্জ ... 9
Ganesh Chaturthi 2025: বিরল! ১০ দিনের গণেশ উৎসবে ১১টি মহাযোগ! টাকাপয়সা, ধনসম্পদ, সৌভাগ্যসমৃদ্ধিতে ভরে উঠবেন যে-যে রাশির জাতক...

Ganesh Chaturthi 2025: বিরল! ১০ দিনের গণেশ উৎসবে ১১টি মহাযোগ! টাকাপয়সা, ধনসম্পদ, সৌভাগ্যসমৃদ্ধিতে ভরে উঠবেন যে-যে রাশির জাতক...

Ganesh Chaturthi 2025: বিরল! ১০ দিনের গণেশ উৎসবে ১১টি মহাযোগ! টাকাপয়সা, ধনসম্পদ, সৌভাগ্যসমৃদ্ধিতে ভরে উঠবেন যে-যে রাশির জাতক... 7
Deadliest Heatwave: রেকর্ডব্রেকিং তাপমাত্রায় মারণ হিটওয়েভ! ইতিহাসে এত মৃত্যু এর আগে কখনও হয়নি! ৪৬ হাজার মানুষ..

Deadliest Heatwave: রেকর্ডব্রেকিং তাপমাত্রায় মারণ হিটওয়েভ! ইতিহাসে এত মৃত্যু এর আগে কখনও হয়নি! ৪৬ হাজার মানুষ..

Deadliest Heatwave: রেকর্ডব্রেকিং তাপমাত্রায় মারণ হিটওয়েভ! ইতিহাসে এত মৃত্যু এর আগে কখনও হয়নি! ৪৬ হাজার মানুষ.. 7