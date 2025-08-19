Bengal weather update: সারা বাংলায় প্রবল বৃষ্টি! নিম্নচাপের জোড়া ফলায় আগামী কয়েকদিন ঝড়ো হাওয়া-সহ বর্ষায় ভাসবে বঙ্গ ...

Bengal weather update: সারা বাংলায় প্রবল বৃষ্টি! নিম্নচাপের জোড়া ফলায় আগামী কয়েকদিন ঝড়ো হাওয়া-সহ বর্ষায় ভাসবে বঙ্গ ...
Weather Update: আজকে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব মেদিনীপুর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অধিকাংশ স্থানে হালকা মাঝারি বৃষ্টি হবে। বাদবাকি জেলাগুলোতেও হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।
সন্দীপ প্রামাণিক: আগামী কয়েক দিন কলকাতা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। প্রত্যেকদিনই দু-এক পশলা বৃষ্টি হবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯ থেকে ৩২ এর আশেপাশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫ থেকে ২৭ এর আশেপাশে থাকবে।
আবহাওয়া আপডেট
আবহাওয়া আপডেট
আবহাওয়া আপডেট
আবহাওয়া আপডেট
আবহাওয়া আপডেট
আবহাওয়া আপডেট
আবহাওয়া আপডেট
আবহাওয়া আপডেট
আবহাওয়া আপডেট
আবহাওয়া আপডেট
