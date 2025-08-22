Bengal Weather update: সামনের ৩-৪ দিন ভয়ংকর দুর্যোগ! গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণাবর্তে মুশল বৃষ্টি সারা বাংলা জুড়ে!

Bengal Weather update: সামনের ৩-৪ দিন ভয়ংকর দুর্যোগ! গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণাবর্তে মুশল বৃষ্টি সারা বাংলা জুড়ে!
Bengal Weather: গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উপর নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যা উপকূলে বিস্তার লাভ করেছে। সোমবারের মধ্যে এটি নিম্নচাপে পরিণত হবে। মৌসুমী অক্ষরেখা বাংলার উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।
2/10
বাংলার আবহাওয়া আপডেট
photos
TRENDING NOW
3/10
বাংলার আবহাওয়া আপডেট
6/10
বাংলার আবহাওয়া আপডেট
7/10
বাংলার আবহাওয়া আপডেট
8/10
বাংলার আবহাওয়া আপডেট
10/10
বাংলার আবহাওয়া আপডেট
photos