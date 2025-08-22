English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather update: সামনের ৩-৪ দিন ভয়ংকর দুর্যোগ! গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণাবর্তে মুশল বৃষ্টি সারা বাংলা জুড়ে!

Bengal Weather: গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উপর নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যা উপকূলে বিস্তার লাভ করেছে। সোমবারের মধ্যে এটি নিম্নচাপে পরিণত হবে। মৌসুমী অক্ষরেখা বাংলার উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

| Aug 22, 2025, 07:52 PM IST
1/10

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

দক্ষিণবঙ্গে ভারি থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। 

2/10

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা বাঁকুড়া পুরুলিয়া পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বীরভূম দক্ষিণ 24 পরগনা জেলাতে।

3/10

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদিয়া পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বাঁকুড়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে।

4/10

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

সোমবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে একাধিক জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।

5/10

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

6/10

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। শুক্রবারে উপরের দিকে জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। 

7/10

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে আজ। 

8/10

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। সোমবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি ওপরের দিকের দু- এক জেলায়।

9/10

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল হবে। ৫৫ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। 

10/10

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

মৎস্যজীবীদের আগামীকাল শনিবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বাংলা এবং উড়িষ্যা উপকূলে মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা।

