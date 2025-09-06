মাত্র দু'দিনের স্বস্তি! আগামী সপ্তাহ থেকে প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে বৃষ্টি...পুজোয় ভাসছে বঙ্গ?
ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা সব থেকে বেশি থাকবে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। বৃষ্টি শুরু হলে তাপমাত্রা কিছুটা কমবে।
সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টি। রবিবার থেকে বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি ওপরের জেলায়।
উত্তরবঙ্গে আজ ও কাল তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে থাকবে। দুদিন পর থেকে তাপমাত্রা কিছুটা কমবে। ভারী বৃষ্টি চলবে উপরের দিকের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে।
বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি। না হলেই অস্বস্তি আরো বাড়বে। উইকেন্ডে বৃষ্টি কমবে; আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটাই বাড়বে। আপাতত ভারী বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই।
কলকাতা মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। গরমের অনুভূতি এবং আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে থাকবে।
সোমবার ও মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বুধবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পরিমাণ আরো কিছুটা বাড়বে।
তাপমাত্রা বাড়বে; সঙ্গে গরম ও অস্বস্তি। তাপমাত্রা বাড়বে দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই ।
দক্ষিণবঙ্গে আজ বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই মূলত হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস।