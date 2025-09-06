Home Image: 
Bengal Weather Alert: মাত্র দু&#039;দিনের স্বস্তি! আগামী সপ্তাহ থেকে প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে বৃষ্টি...পুজোয় ভাসছে বঙ্গ?
Domain: 
Bengali
Section: 
রাজ্য
Home Title: 

মাত্র দু'দিনের স্বস্তি! আগামী সপ্তাহ থেকে প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে বৃষ্টি...পুজোয় ভাসছে বঙ্গ?

English Title: 
Bengal weather update Heavy rainfall THUNDERSTORM Alert for Fishermen Depression
Tags: 
rain with thunderstorms
rain with intense thunderstorms
squall front
cumulonimbus cloud
intense thunderstorms with damaging winds
severe weather situation
heavy rain
morning Weather
Monsoon Updates
Morning Weather bulletin
Heavy rainfall
heavy rain
Intense Rain
Lightning
THUNDERSTORM
Bengal Weather Updates
Weather Updates
devastating Rainy Season
Rain In South Bengal
Rain in North Bengal
Bengal Weather
kolkata weather
Rainy Season in Bengal
West Bengal Weather Update
monsoon
Rain
Rain In Bengal
Weather update
bengal weather forecast
West Bengal weather forecast
Slide Photos: 

ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা সব থেকে বেশি থাকবে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। বৃষ্টি শুরু হলে তাপমাত্রা কিছুটা কমবে।

 

সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টি। রবিবার থেকে বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি ওপরের জেলায়। 

উত্তরবঙ্গে আজ ও কাল তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে থাকবে। দুদিন পর থেকে তাপমাত্রা কিছুটা কমবে। ভারী বৃষ্টি চলবে উপরের দিকের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে। 

বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি। না হলেই অস্বস্তি আরো বাড়বে। উইকেন্ডে বৃষ্টি কমবে; আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটাই বাড়বে। আপাতত ভারী বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই।

কলকাতা মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। গরমের অনুভূতি এবং আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে থাকবে। 

সোমবার ও মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বুধবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পরিমাণ আরো কিছুটা বাড়বে।

তাপমাত্রা বাড়বে; সঙ্গে গরম ও অস্বস্তি। তাপমাত্রা বাড়বে দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । 

 

দক্ষিণবঙ্গে আজ বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই মূলত হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস। 

Authored By: 
Nabanita Sarkar
Publish Later: 
No
Publish At: 
Saturday, September 6, 2025 - 17:42
Mobile Title: 
মাত্র দু'দিনের স্বস্তি! আগামী সপ্তাহ থেকে প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে বৃষ্টি...পুজোয় ভাসছে
Facebook Instant Gallery Article: 
No