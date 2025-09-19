Bengal Weather Update: রাজ্যে জারি কমলা সতর্কতা! ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্য়ুত্‍-সহ তীব্র বৃষ্টি ও দমকা বাতাস বইবে...

Bengal Weather Update: রাজ্যে জারি কমলা সতর্কতা! ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্য়ুত্-সহ তীব্র বৃষ্টি ও দমকা বাতাস বইবে...
Weather Update: আগামী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে বীরভূম-নদিয়া-মূর্শিদাবাদ-পূর্ব বর্ধমানে হালকা থেকে মাঝারি বজ্র-বিদ্য়ুত্-সহ তীব্র বৃষ্টি ও দমকা বাতাস বইবে। বাতাসের গতি ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় থাকবে। পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা প্রচণ্ড বৃষ্টি-দমকা বাতাস। গতি ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টায়। এই বজ্রপাতে সাধারণ লোককে বাড়ি থেকে বেরোতে বারণ করছে। কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে।
