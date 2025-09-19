English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather Update: রাজ্যে জারি কমলা সতর্কতা! ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্য়ুত্‍-সহ তীব্র বৃষ্টি ও দমকা বাতাস বইবে...

Weather Update: আগামী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে বীরভূম-নদিয়া-মূর্শিদাবাদ-পূর্ব বর্ধমানে হালকা থেকে মাঝারি বজ্র-বিদ্য়ুত্‍-সহ তীব্র বৃষ্টি ও দমকা বাতাস বইবে। বাতাসের গতি ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় থাকবে। পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা প্রচণ্ড বৃষ্টি-দমকা বাতাস। গতি ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টায়। এই বজ্রপাতে সাধারণ লোককে বাড়ি থেকে বেরোতে বারণ করছে। কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে। 

| Sep 19, 2025, 02:50 PM IST
1/9

রাজ্যে জারি কমলা সতর্কতা

কলকাতা হাওড়া হুগলিসহ বেশ কিছু জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝড়ো বাতাস ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বইতে পারে। 

2/9

রাজ্যে জারি কমলা সতর্কতা

আজ শুক্রবার পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঝারগ্রাম এবং পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলা তে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

3/9

রাজ্যে জারি কমলা সতর্কতা

দক্ষিণবঙ্গে আজ এবং আগামীকাল বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি উপকূল ও সংলগ্ন পশ্চিমের জেলাগুলিতে। 

4/9

রাজ্যে জারি কমলা সতর্কতা

এই বজ্রপাতে সাধারণ লোককে বাড়ি থেকে বেরোতে বারণ করছে।   

5/9

রাজ্যে জারি কমলা সতর্কতা

২-৩ ঘণ্টায় পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

6/9

রাজ্যে জারি কমলা সতর্কতা

আগামীকাল বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি কালিম্পং আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। উপরের দিকে জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে। 

7/9

রাজ্যে জারি কমলা সতর্কতা

পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা আজ ও কাল বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি এবং বজ্রবিদ্যুত্‍ সহ বৃষ্টি সব জেলাতে। আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায়।

8/9

রাজ্যে জারি কমলা সতর্কতা

মৎস্যজীবীদের আজ ও কাল সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বাংলা ওড়িশা উপকূলের মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা। 

9/9

রাজ্যে জারি কমলা সতর্কতা

বীরভূম-নদিয়া-মূর্শিদাবাদ-পূর্ব বর্ধমানে নিম্নচাপের প্রভাবে আজও কাল দক্ষিণবঙ্গে বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টির 

