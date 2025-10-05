West Bengal Weather Update: ভয়ংকর বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গ ছারখার! আগামী দু ঘন্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ রাক্ষুসে ঝড়জলে ভাসতে চলেছে কলকাতাও?

West Bengal Weather Update: ভয়ংকর বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গ ছারখার! আগামী দু ঘন্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ রাক্ষুসে ঝড়জলে ভাসতে চলেছে কলকাতাও?
Bengal Weather: উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হয়েছে। অত্যন্ত ভারী বৃষ্টি হয়েছে সবকটি জেলাকেই। নিম্নচাপের কারণে এই ঝড়জল হয়েছে। তবে তার ক্ষমতা কমেছে। নিম্নচাপের অভিমুখ এখন বিহার ও উত্তর বিহারে। আজকেও ভারী বৃষ্টিপাত হবে। কিছু কিছু জায়গায় অতিভারী হবে। ভারী বৃষ্টি হবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে।
