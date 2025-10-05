English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
West Bengal Weather Update: ভয়ংকর বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গ ছারখার! আগামী দু ঘন্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ রাক্ষুসে ঝড়জলে ভাসতে চলেছে কলকাতাও?

Bengal Weather:  উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হয়েছে। অত্যন্ত ভারী বৃষ্টি হয়েছে সবকটি জেলাকেই। নিম্নচাপের কারণে এই ঝড়জল হয়েছে। তবে তার ক্ষমতা কমেছে। নিম্নচাপের অভিমুখ এখন বিহার ও উত্তর বিহারে। আজকেও ভারী বৃষ্টিপাত হবে। কিছু কিছু জায়গায় অতিভারী হবে। ভারী বৃষ্টি হবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। 

| Oct 05, 2025, 04:08 PM IST
1/14

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

কলকাতার আকাশেও দুর্যোগ। কী হবে আজকের কার্নিভালে?

2/14

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

কলকাতা হাওড়া উত্তর  ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে হলুদ সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

3/14

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

আগামী দু ঘন্টায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা। রাজ্যের চার জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা। 

4/14

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে বইতে পারে বাতাস। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তা।

5/14

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

আলিপুরদারে ভারী বৃষ্টি আগামিকাল।

6/14

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

কালও উত্তরবঙ্গের অন্যান্য ৫ জেলায় ভারী  বৃষ্টি। নিচের দিকের জেলায় কিছুটা কম বৃষ্টি। 

7/14

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

মূলত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ব্য়াপক বজ্রপাত। 

8/14

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

 ৭ তারিখে ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত সঙ্গে বজ্রবিদ্য়ুত্‍-সহ।   মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমান এবং ব্যাপকতা কমবে।

9/14

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

৮,৯,,১০,১১ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত প্রত্যেক জেলাতে।

10/14

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

দ: ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুরে আজ প্রবল বৃষ্টি হবে। 

11/14

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

দক্ষিণবঙ্গে আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। উত্তরের বৃষ্টির প্রভাবে আজ দক্ষণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। 

12/14

 বুধবার সকাল পর্যন্ত জেলায় জেলায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হালকা থেকে মাঝারি অল্প সময়ের বৃষ্টি।

13/14

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

সবকটি জেলাতেই  বজ্রবিদ্য়ুত্‍-সহ বৃষ্টি হবে। 

14/14

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

কাল ও পরশু বৃষ্টি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্য়ুত্‍-সহ দমকা বাতাস দক্ষিণবঙ্গে

Cyclone Shakti Updates: বাতাসবিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্র! বিপুল বিপর্যয় নিয়ে হাজির 'সিভিয়ার স্টর্মে' পরিণত সাইক্লোন 'শক্তি'! দিকে-দিকে অ্যালার্ট...

