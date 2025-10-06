English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather Update: কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝেঁপে আসছে বৃষ্টি! উত্তরবঙ্গে জারি কমলা সতর্কতা, এখনও বিপর্যস্ত পাহাড়...

অয়ন ঘোষাল: আজ সোমবার ভারী বৃষ্টির কোন সতর্কবার্তা নেই। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। এই ছয় জেলাতেই হলুদ সতর্কবার্তা। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হাওয়া বইবে এই বৃষ্টির সঙ্গে। 

| Oct 06, 2025, 06:41 PM IST
মঙ্গলবার এবং বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে কিছু এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে উত্তর বঙ্গের জেলা গুলিতে। উপরের দিকের জেলাগুলিতে সম্ভাবনা কিছুটা বেশি থাকবে। বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে। 

সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কবার্তা। তার সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।

সোমবার বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং নদীয়া জেলাতে। 

এই জেলাগুলিতে বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।  বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে কলকাতা হাওড়া হুগলি পুরুলিয়া বাঁকুড়া ও পূর্ব বর্ধমান জেলাতে।

মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি তার সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম কলকাতা হাওড়া হুগলি এবং নদীয়া জেলাতে। 

বুধবারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কলকাতা হাওড়া হুগলি নদীয়া পূর্ব বর্ধমান এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম।

বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে দক্ষিণবঙ্গে। 

কিছু জেলার কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা আরো কমবে দক্ষিণবঙ্গে।

গত ২৪ ঘন্টায় ১০০ মিলিমিটার ও তার বেশি বৃষ্টি খুব বেশি এলাকায় হয়নি। 

সংকোষ টি এস্টেট এলাকায় ১১০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আরিয়ামান টি এস্টেট এলাকাতেও ১১০ মিলিমিটার বৃষ্টি। 

কুমারগ্রামে বৃষ্টি হয়েছে ১০০ মিলিমিটার। এই তিনটি এলাকাই আলিপুরদুয়ার জেলাতে। কোচবিহারের ঘুঘুমারিতে ৮০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টি হয়েছে। 

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ; পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘা ও হুগলির হরিনখোলা তে ৮০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং এ বৃষ্টি হয়েছে ৫০ মিলিমিটার।

এই বছরেও ৩৬২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল উত্তরবঙ্গে। 

উত্তরবঙ্গে ৪০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল ২০১৭ ও ২০২০ সালে।

২০২৫ সালের ১২ই আগস্ট নিউল্যান্ড টি গার্ডেন ৩৬২.৬ মিলিমিটার। 

২০১৭ আগস্টে ৪৭৮.১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল হাসিমারাতে।

২০২০ জুলাই মাসে গাজোলডোবা ৪৬৩.৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। 

