Bengal Weather Update: কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝেঁপে আসছে বৃষ্টি! উত্তরবঙ্গে জারি কমলা সতর্কতা, এখনও বিপর্যস্ত পাহাড়...

Bengal Weather Update: কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝেঁপে আসছে বৃষ্টি! উত্তরবঙ্গে জারি কমলা সতর্কতা, এখনও বিপর্যস্ত পাহাড়...
অয়ন ঘোষাল: আজ সোমবার ভারী বৃষ্টির কোন সতর্কবার্তা নেই। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। এই ছয় জেলাতেই হলুদ সতর্কবার্তা। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হাওয়া বইবে এই বৃষ্টির সঙ্গে।
বাংলার আবহাওয়া আপডেট
