Bengal Weather Update: মন্থার তাণ্ডবে অতি প্রবল বৃষ্টি! জারি লাল সতর্কতা... প্রবল বাণে আবার ভাসবে উত্তরবঙ্গ?

অয়ন ঘোষাল: অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে আছড়ে পড়ার পর ঘূর্ণিঝড় মোন্থা স্থলভাগের উপর দিয়ে উত্তর দিকে এগিয়েছে। শক্তি হারিয়েছে। কিন্তু এখনও ‘অতীত’ হয়ে যায়নি। বরং তার অবশিষ্টাংশে পশ্চিমবঙ্গে ফের দুর্যোগের ঘনঘটা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গে প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে শুক্রবার।

| Oct 31, 2025, 07:56 PM IST
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া

কোনও কোনও এলাকায় ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাতেরও আশঙ্কা। সেজন্য জারি রয়েছে লাল সতর্কতা। 

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া

প্রসঙ্গত, আজ থেকে আগামীকাল বেলা ১২ টা পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ, সিকিম, উত্তর বিহার এবং নেপালে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে প্রবল বর্ষণ হতে পারে। 

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া

হালকা, মাঝারি বৃষ্টি থেকে হতে পারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। অতি ভারী বৃষ্টিরও প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। নিচু এলাকায় জমতে পারে জল। 

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া

উত্তরবঙ্গে জারি হল কমলা সতর্কতা। ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে উত্তরবঙ্গে ৫ জেলায় ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি।  

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া

দুর্যোগের কালো মেঘ যেন কেটেও কাটছে না! উত্তরবঙ্গে অশনিসংকেত! অরেঞ্জ অ্যালার্ট।

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া

ঘূর্ণিঝড় মন্থার অবশিষ্ট অংশ বিস্তৃত বিহার, ঝাড়খন্ড হয়ে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত। এর জেরেই উত্তরবঙ্গে আজ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া।

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া

আগামী ২৪ ঘণ্টায় তা আরও উত্তর দিকে সরবে এবং শক্তি হারিয়ে সাধারণ নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হবে।  

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া

 বর্তমানে তার অবস্থান দক্ষিণ ছত্তীসগঢ় সংলগ্ন পূর্ব বিদর্ভের উপর। এর সঙ্গে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭.৬ কিলোমিটার উঁচুতে। 

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া

ঘূর্ণিঝড় মোন্থার অবশিষ্টাংশ নিম্নচাপ হিসাবে দক্ষিণ ছত্তীসগঢ় থেকে আরও উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে সরেছে এবং সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া

আগামী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই জলপাইগুড়ি জেলায় অতি প্রবল বৃষ্টি আসছে। সঙ্গে দমকা বাতাস, ঝোড়ো হাওয়া। বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ হাওয়ার গতিবেগ থাকবে ৩-৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা। 

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া

দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে শনিবার পর্যন্ত। তার পর ধীরে ধীরে আবহাওয়া শুকনো হতে পারে।

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া

শুক্রবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির (৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার) সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে। এই জেলাগুলিতে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। 

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া

জলপাইগুড়ির কিছু কিছু এলাকায় অতি প্রবল বর্ষণের পূর্বাভাসও রয়েছে। এ ছাড়া, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এই দুই জেলার জন্য রয়েছে কমলা সতর্কতা।

