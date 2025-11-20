Bengal weather Update: আবহাওয়ার বড় খবর! নতুন নিম্নচাপে ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি, আবার ভাসবে কলকাতা? শীত কি তবে দূরের অতিথি?

Bengal weather Update: আবহাওয়ার বড় খবর! নতুন নিম্নচাপে ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি, আবার ভাসবে কলকাতা? শীত কি তবে দূরের অতিথি?
Bengal Weather: পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে দার্জিলিংয়ে আগামী তিনদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস। এ ছাড়া দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া। নভেম্বরের শুরু থেকেই বাংলায় শীতের ব্যাটিং শুরু। চলতি সপ্তাহে কেমন থাকবে আবহাওয়া?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রত্যেক বছর এই সময় যেমন তাপমাত্রা থাকে ঠিক সেরকমই তাপমাত্রা রয়েছে। বেশ কয়েক জায়গায় কমও রয়েছে। প্রত্যেক বছর এই সময় যেমন তাপমাত্রা থাকে ঠিক সেরকমই তাপমাত্রা রয়েছে। বেশ কয়েক জায়গায় কমও রয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ আন্দামান সাগরে একটি ঘূর্ণবাত অবস্থান করছে, যা আগামী ২৪ নভেম্বর গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। কিন্তু এর কোনও প্রভাব বঙ্গে পড়বে না।
আবহাওয়ার বড় খবর
আবহাওয়ার বড় খবর
আবহাওয়ার বড় খবর
আবহাওয়ার বড় খবর
আবহাওয়ার বড় খবর
