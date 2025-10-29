Bengal Heavy Rain Alert: মন্থা এগিয়ে আসছে বাংলার দিকে! অতি ভারী বর্ষণ বঙ্গেও, কলকাতায় জারি হলুদ সতর্কতা...ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শহরের একাধিক এলাকায়...

Bengal Heavy Rain Alert: মন্থা এগিয়ে আসছে বাংলার দিকে! অতি ভারী বর্ষণ বঙ্গেও, কলকাতায় জারি হলুদ সতর্কতা...ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শহরের একাধিক এলাকায়...
Kolkata Weather Update: পূর্বাভাস আগেই ছিল, বুধবার বেলা গড়াতেই তা সত্যি হল। ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'র (Cyclone Mantha) প্রভাবে কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় নামল ঝেঁপে বৃষ্টি। সকাল ১০টা, সপ্তাহের এই সময়টা মূলত অফিস টাইম, বহু মানুষ থাকেন রাস্তায়। হঠাৎ বৃষ্টিতে তাই অনেকেই আটকে পড়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছাতেও দেরি হচ্ছে। তবে আবহাওয়া দফতর জানিয়ে দিয়েছে, আজ সারাদিন আবহাওয়া (Weather Forecast) এমনই থাকবে।
