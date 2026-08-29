/নিম্নচাপের রক্তচক্ষু বঙ্গে: শক্তি বাড়িয়ে ভয়ংকর বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা দুদিন, উত্তাল সমুদ্রে জারি লাল সতর্কতা-- এবার কি ভাসবে রাজ্য?

Bengal Weather Update: আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, বর্তমান নিম্নচাপ আগামী দু'দিনে আরও শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর ওড়িশা উপকূল অতিক্রম করবে। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
অয়ন ঘোষাল: উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের জেরে আগামী কয়েক দিন রাজ্যজুড়ে ব্যাপক দুর্যোগ হবে।
শনিবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে।
আবহাওয়াবিদদের মতে, শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
বিশেষ করে ওড়িশা সীমানা এবং উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে রবিবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির চরম সতর্কতা দেওয়া হয়েছে।
এর মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার জন্য রবিবার অতি ভারী বৃষ্টির 'কমলা সতর্কতা' (Orange Alert) জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।
স্থানীয় প্রশাসনকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি নিচু এলাকাগুলিতে জল জমার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।
কলকাতাতেও শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে।
তবে রবিবার কলকাতায় দুর্যোগের মাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে; শহরের বেশ কিছু জায়গায় দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
এর ফলে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে সাময়িক জলজট ও যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।
নিম্নচাপের সক্রিয় উপস্থিতির কারণে বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
সেই কারণে সোমবার পর্যন্ত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলের মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। যারা ইতোমধ্যে গভীর সমুদ্রে গিয়েছেন, তাঁদের দ্রুত উপকূলে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
হাওয়া অফিস জানিয়েছে, সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। মূলত দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির জন্য 'হলুদ সতর্কতা' (Yellow Alert) জারি করা হয়েছে।
পাহাড়ি এলাকায় ধস ও নদীর জলস্তর বৃদ্ধির বিষয়ে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।