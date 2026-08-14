/রাজ্যে দুর্যোগের লাল রক্তচক্ষু: তুমুল বৃষ্টিতে ডুববে সারা বাংলা? হলুদ সতর্কতায় প্রবল ঝড়-জলে মহাপ্রলয়ের আশংকা

Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় আজ ও কাল বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। রবিবার পর্যন্ত গোটা দক্ষিণবঙ্গেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
অয়ন ঘোষাল: স্বাধীনতা দিবসে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। স্বাধীনতা দিবসের দিন রাজ্যের চার জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস।
১৫ আগস্ট শনিবার বিকেল পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
উত্তর বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠে ঘণ্টায় ৫৫ থেকে ৬৫ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে।
পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা-- উভয় উপকূলবর্তী এলাকার মৎস্যজীবীদের এই সময় সমুদ্রে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সামগ্রিকভাবে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। তবে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে সতর্কতা জারি থাকছে
দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় প্রায় ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে, যার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
সোমবার ও মঙ্গলবার দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হলেও ভারী বৃষ্টির কোনও সতর্কতা নেই।
দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির তেজ কিছুটা কমলেও উত্তরবঙ্গে পরিস্থিতি ভিন্ন। সেখানে আগামী কয়েক দিনে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে:
উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে, যা আগামী বুধবার পর্যন্ত জারি থাকবে।
রবিবার ও সোমবার উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকায় ‘কমলা সতর্কতা’ জারি করা হয়েছে।
কলকাতায় আজ ও কাল মূলত হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
তবে রবিবার শহরে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা বাড়তে পারে। সেদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
তবে সোমবার থেকে শহরে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা অনেকটাই কমে আসবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।