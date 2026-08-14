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রাজ্যে দুর্যোগের লাল রক্তচক্ষু: তুমুল বৃষ্টিতে ডুববে সারা বাংলা? হলুদ সতর্কতায় প্রবল ঝড়-জলে মহাপ্রলয়ের আশংকা

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 14, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:48 PM IST

Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় আজ ও কাল বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। রবিবার পর্যন্ত গোটা দক্ষিণবঙ্গেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

 

অয়ন ঘোষাল: স্বাধীনতা দিবসে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। স্বাধীনতা দিবসের দিন রাজ্যের চার জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

মৎস্যজীবীদের জন্য লাল সতর্কতা1/14

মৎস্যজীবীদের জন্য লাল সতর্কতা

সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস।

 

সময়ের মেয়াদ2/14

সময়ের মেয়াদ

 ১৫ আগস্ট শনিবার বিকেল পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

 

ঝড়ের দাপট3/14

ঝড়ের দাপট

উত্তর বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠে ঘণ্টায় ৫৫ থেকে ৬৫ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে।

 

উপকূলবর্তী এলাকা: 4/14

উপকূলবর্তী এলাকা:

পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা-- উভয় উপকূলবর্তী এলাকার মৎস্যজীবীদের এই সময় সমুদ্রে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

 

দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া5/14

দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া

শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সামগ্রিকভাবে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। তবে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে সতর্কতা জারি থাকছে

উপকূলের জেলা: 6/14

উপকূলের জেলা:

দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে।

ঝড়ের পূর্বাভাস:7/14

ঝড়ের পূর্বাভাস:

দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় প্রায় ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে, যার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

 

পরবর্তী দিনগুলি: 8/14

পরবর্তী দিনগুলি:

সোমবার ও মঙ্গলবার দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হলেও ভারী বৃষ্টির কোনও সতর্কতা নেই।

উত্তরবঙ্গে রবিবার ও সোমবার কমলা সতর্কতা9/14

উত্তরবঙ্গে রবিবার ও সোমবার কমলা সতর্কতা

দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির তেজ কিছুটা কমলেও উত্তরবঙ্গে পরিস্থিতি ভিন্ন। সেখানে আগামী কয়েক দিনে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে:

 

ভারী বৃষ্টি:10/14

ভারী বৃষ্টি:

উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে, যা আগামী বুধবার পর্যন্ত জারি থাকবে।

 

কমলা সতর্কতা: 11/14

কমলা সতর্কতা:

রবিবার ও সোমবার উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকায় ‘কমলা সতর্কতা’ জারি করা হয়েছে।

 

কলকাতার আবহাওয়া আপডেট12/14

কলকাতার আবহাওয়া আপডেট

কলকাতায় আজ ও কাল মূলত হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। 

 

কলকাতার আবহাওয়া আপডেট13/14

কলকাতার আবহাওয়া আপডেট

তবে রবিবার শহরে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা বাড়তে পারে। সেদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। 

 

কলকাতার আবহাওয়া আপডেট14/14

কলকাতার আবহাওয়া আপডেট

তবে সোমবার থেকে শহরে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা অনেকটাই কমে আসবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

TAGS:
Bengal Weather Update

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