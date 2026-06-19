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আকাশভাঙা বৃষ্টিতে রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ: উত্তরে ভাঙল সেতু, ধস-- দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডব কতদিন চলবে?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jun 19, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:19 PM IST

Bengal Weather Update: তীব্র গরমের পর অবশেষে স্বস্তির বৃষ্টি বঙ্গে। তবে শনিবার থেকে হাওয়া বদলের পূর্বাভাস থাকলেও, শুক্রবার সকাল থেকেই উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ— উভয় প্রান্তেই শুরু হয়েছে ঝেঁপে বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজ্যে বর্তমানে বর্ষা বা মৌসুমি বায়ু সম্পূর্ণ সক্রিয় রয়েছে। তার ওপর পঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা এবং বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা প্রচুর জলীয় বাষ্পের জোড়া ফলায় ওলটপালট বঙ্গের আবহাওয়া। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকেই শুরু হওয়া এই অঝোর ধারার বৃষ্টিতে একধাক্কায় তাপমাত্রা কমেছে প্রায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি।

 

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ1/11

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ

গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গে এবং দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হয়েছে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির দাপট সবচেয়ে বেশি। লাগাতার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জেরে ইতিমধ্যেই ধস নেমে বিপর্যয় তৈরি হয়েছে পাহাড়ে। পরিস্থিতি এতটাই বেগতিক যে, জলের তোড়ে ভেঙে পড়েছে পাহাড়ের গুরুত্বপূর্ণ দুধিয়া সেতু।

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ2/11

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ

আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। এর মধ্যে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির (Extremely Heavy Rainfall) সম্ভাবনা রয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় নতুন করে ভূমিধসের (Landslide) আশঙ্কা থাকায় প্রশাসন ও বাসিন্দাদের বাড়তি সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। আগামী ৩ দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আবহাওয়ার কোনও পরিবর্তন হবে না। এরপর বৃষ্টির তীব্রতা সামান্য কমলেও, বর্ষণ পুরোপুরি থামবে না।এখন আমাদের রাজ্যে মৌসুমী বায়ু সক্রিয় রয়েছে। পাঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত একটা নিম্নচাপ রয়েছে।

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ3/11

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ

শুক্রবার সকালের বৃষ্টিতেই কলকাতার একাধিক রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। একই চিত্র হাওড়া, হুগলি-সহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতেও। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে।  উত্তরবঙ্গের বৃষ্টির প্রভাব দক্ষিণবঙ্গে প্রভাব পড়ছে।

 

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ4/11

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ

শনিবার (২০ জুন): দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই শনিবার ভাল রকমের ভারী বৃষ্টি হবে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় শুক্রবার রাতে বৃষ্টি কিছুটা কমলেও, শনিবার দুপুর থেকে তা ফের বাড়বে।

রবিবার (২১ জুন): আগামী ২১ জুন অর্থাৎ ‘আন্তর্জাতিক যোগ দিবস’-এর দিন সকালের দিকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। তবে দুপুরের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্র বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

আপাতত উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি হবে। আগামী ৩ দিন এটা চলবে। ৩ দিনের পর কমবে কিছুটা।

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ5/11

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ

২১ তারিখও ভারী বৃষ্টি সম্ভাবনা কলকাতায়। উত্তরবঙ্গে প্রবল দুর্যোগের আশঙ্কা। দক্ষিণবঙ্গে কাল ও পরশু হবে। ২১তারিখেও বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গ। তবে তীব্রতা কমবে। সকাল থেকে দুপুর গড়ালে বৃষ্টি।

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ6/11

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ

ভারী বৃষ্টিপাত এর সম্ভাবনা নেই। তবে হালকা বৃষ্টি হবে। ২২ তারিখ বৃষ্টি চলবে। ২৪ ও ২৫ এ বাড়বে বৃষ্টি। 

 

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ7/11

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ

কলকাতায় আজ বৃষ্টি হবে। রাতে বৃষ্টি কম হবে। সকালের পর থেকে বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। ২ থেকে ৩ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হবে।

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ8/11

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ

মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকায় আপাতত গরমের অস্বস্তি ফিরছে না। তবে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকায় বিপর্যয় এড়াতে এবং দক্ষিণবঙ্গে বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচতে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

 

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ9/11

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ

উত্তরবঙ্গের ৫ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সর্তকতা থাকছে।

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ10/11

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার বেশি সতর্কতা। বেশি বৃষ্টি হলে কালিম্পং দার্জিলিঙের ধ্বস নামার সম্ভাবনা থাকে। 

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ11/11

রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ

মৎস্যজীবীদের আজ পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে বারনা করা হয়েছিল।

 

TAGS:
Weather update
Bengal Weather Update

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