Zee News Bengali
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Bengal Weather Update: সাগরে ফুঁসছে নতুন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি বঙ্গে? এল হাওয়া অফিসের বড় আপডেট...

Bengal latest Weather Update: হোলি শেষ হতেই আবহাওয়ার অন্য রূপ। প্রখর গরম কাটিয়ে এবার বৃষ্টির ইঙ্গিত। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে। রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। রবিবার ও সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। একদিকে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা অন্যদিকে সাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢোকার কারণে বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে।

| Mar 03, 2026, 05:49 PM IST
আবহাওয়ার বড় আপডেট

রবিবার থেকে আবার বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। রবিবার দার্জিলিং কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ির কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি।   

আবহাওয়ার বড় আপডেট

বৃষ্টি বাড়বে সোমবার। সোমবার উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের ৫ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস।

আবহাওয়ার বড় আপডেট

বৃষ্টি হবে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে।  

আবহাওয়ার বড় আপডেট

দক্ষিণবঙ্গে আগামী রবিবার বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ঝাড়গ্রাম পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। বজ্রবিদ্যুত সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে সোমবার বেশ কিছু জেলাতে। 

আবহাওয়ার বড় আপডেট

সোমবার বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম এর সঙ্গে পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদিয়া এবং হুগলি জেলাতে।   

আবহাওয়ার বড় আপডেট

বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়তে পারে বলে ইঙ্গিত আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের।   

আবহাওয়ার বড় আপডেট

দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন শুষ্ক আবহাওয়া শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় একই রকম থাকবে।   

আবহাওয়ার বড় আপডেট

উপকূল ও সংলগ্ন কলকাতা জেলাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা অনেকটা নেমে গেছে একদিনে। সেই তাপমাত্রা আগামী দুদিনে সামান্য বাড়তে পারে।   

আবহাওয়ার বড় আপডেট

শনিবার আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং রবিবার থেকে বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে।  

আবহাওয়ার বড় আপডেট

উত্তরবঙ্গে আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরভাগে।

আবহাওয়ার বড় আপডেট

আগামীকাল থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই উত্তরবঙ্গে। বুধবার থেকে শুক্রবার শুষ্ক আবহাওয়া উত্তরবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।   

আবহাওয়ার বড় আপডেট

তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে; তবে স্বাভাবিকের কাছাকাছিই থাকবে পারদ।

