/Bengal weather update: ১৩-১৪ কিলোমিটার লম্বা কিউমুলোনিম্বাস মেঘে ঢাকছে বাংলা: আবহাওয়ার ভয়ংকর অশনি সংকেত সন্ধ্যে থেকেই, তুমুল বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ বৃষ্টির লাল সতর্কতা রাজ্যে

West Bengal Thunderstorm Rain Alert: রিমঝিম বৃষ্টির স্বস্তি নয়, কালবৈশাখী আর তীব্র বজ্রপাতের চরম আতঙ্ক নিয়ে দক্ষিণবঙ্গে আছড়ে পড়তে চলেছে আবহাওয়া বদলের এক শক্তিশালী স্পেল। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের খবর অনুযায়ী, পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে অতিরিক্ত শক্তিশালী বজ্রপাতের জন্য জারি করা হয়েছে লাল বা রেড অ্যালার্ট। উপগ্রহ চিত্রে দেখা যাচ্ছে, বেস সারফেস থেকে একেকটি কিউমুলোনিম্বাস মেঘের উচ্চতা প্রায় ১৩ থেকে ১৪ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে, যা চরম বিপজ্জনক বজ্রপাতের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
বাঁকুড়ায় লাল সতর্কতা, তিন জেলায় কমলা সতর্কতা। প্রবল বৃষ্টি রাজ্য জুড়ে।
আজ, ২৭ মে ২০২৬ (বুধবার) বিকেল থেকেই দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া মারাত্মক রূপ নিয়েছে।
বাঁকুড়ায় রেড অ্যালার্ট: আজ বিকেল ১৬:৫৫ থেকে পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টায় বাঁকুড়া জেলার কিছু অংশে তীব্র বজ্রপাত, মুষলধারে বৃষ্টি এবং ৬০-৭০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে প্রবল দমকা বাতাস বইবে।
হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব বর্ধমানে অরেঞ্জ অ্যালার্ট: আজ বিকেল ১৭:০০ টা থেকে পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টায় এই তিন জেলায় প্রচণ্ড বজ্রপাত, তীব্র বৃষ্টি এবং ৫০-৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
এই দুই সতর্কতার জেরে বজ্রপাতের ব্যাপক আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি গাছপালা ভেঙে পড়া এবং ফসলের বড়সড় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকছে।
আবহাওয়া দপ্তরের কড়া নির্দেশ-- ঝড়-বৃষ্টির সময় সাধারণ মানুষ যেন ঘরের ভেতরে বা নিরাপদ স্থানে থাকেন।
কোনওভাবেই খোলা মাঠ, একাকী দাঁড়িয়ে থাকা গাছ বা জলাশয়ের কাছাকাছি যাওয়া যাবে না।
এছাড়া, পাওয়ার সার্জ থেকে ঘরের দামি ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী বাঁচাতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্লাগ খুলে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া: কালবৈশাখীর সতর্কতা ও তাপমাত্রার পতন
আজ বুধবার থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির এই স্পেল বজায় থাকবে।
বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির দাপট সবচেয়ে বেশি থাকবে।
সুখবর এই যে, ঝড়-বৃষ্টির জেরে আগামী শনিবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে।
বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলাতে কালবৈশাখী ও ভারী ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকবে।
তবে শুক্রবার থেকে ঝড়-বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমতে শুরু করবে।
শনিবার (বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি): পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে।
রবিবার ও সোমবার: ঝড়-বৃষ্টির দাপট পুরোপুরি কমে যাবে। আকাশ পরিষ্কার হতেই বাতাসে জলীয় বাষ্পের কারণে আবারও ফিরবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ও ভ্যাপসা গরম।
ঝড়-বৃষ্টির জেরে সমুদ্র অত্যন্ত উত্তাল থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলের মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে।
আগামী বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার (২৮ এবং ২৯ মে) সমুদ্রে যাওয়ার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন।
দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও আগামী ২৪ ঘণ্টায় ঝড়-বৃষ্টির দাপট থাকবে।
দার্জিলিং থেকে মালদা-- উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
আগামীকাল বৃহস্পতিবারও উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই এই একই গতিবেগে ঝড় ও বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে।
শুক্রবারেও প্রায় সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বজায় থাকবে। তবে উত্তরবঙ্গে আপাতত কোনও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।
শনিবার ও রবিবার থেকে ঝড়-বৃষ্টির দাপট ক্রমশ কমবে এবং দু-এক জায়গায় হালকা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে।
বিশেষ করে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার-- এই পাঁচ জেলায় উইকএন্ডে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই সামান্য।
আগামী ৪৮ ঘণ্টা দুই বঙ্গেই প্রকৃতির ওপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।