/ঘনীভূত ঘূর্ণাবর্ত, উত্তাল সমুদ্র: ৬০-৭০ বেগে বৃষ্টির ভয়ংকর রক্তচক্ষু সারা রাজ্যে, দুর্যোগের লাল সতর্কতায় কেমন কাটবে উইকেন্ড?

Bengal Weather Update Red Alert: গত কয়েকদিন ধরে বর্ষার আগমনে একদিকে যেমন গরমের অগ্নিবাণ থেকে মানুষ বেঁচেছে, ঠিক তেমনই বৃষ্টির মেগা ইনিংসে মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত।উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে রবিবার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি থাকায় পাহাড় ও সমতলে আবহাওয়ার পারদ ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে।
অয়ন ঘোষাল: গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ওপর সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত এবং রাজস্থান থেকে মিজোরাম পর্যন্ত বিস্তৃত মৌসুমী অক্ষরেখার জেরে রাজ্যজুড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মেঘ ঘনীভূত হয়েছে।
গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উপর ঘূর্ণাবর্ত। জুন মাস তুলনামূলকভাবে শুষ্ক কাটলেও এরপরই বৃষ্টিপাত শুরু হয়। দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। যার ফলে জল জমা, যানজট যেমন হয়েছে, তেমনই রাস্তায় রাস্তায় গাছ উপড়ে পড়েছে।
মৌসুমী অক্ষরেখা বিস্তৃত রাজস্থান থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরাম পর্যন্ত।
সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে আজও মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।
আজ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস পূর্ব বর্ধমান নদীয়া বাঁকুড়া জেলাতে। এই তিন জেলাতে কমলা সতর্কতা।
এছাড়াও বীরভূম হুগলি উত্তর ২৪ পরগনা হাওড়া-সহ বেশ কিছু জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি।
উত্তরবঙ্গে আজ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপরের দিকের বেশিরভাগ জেলাতে।
সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলাতে।
দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলার বেশিরভাগ জায়গায় অতিভারি বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি থাকবে রবিবার পর্যন্ত।
নীচের দিকে তিন জেলাতে ও ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।
কলকাতাতে ও মাঝারি মানের বৃষ্টির সম্ভাবনা।
আগামী ৪-৫ দিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলাতে। হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে।
আগামীকাল শনিবার এবং রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কমবে। তবে সব জেলাতেই কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।
বৃষ্টির সম্ভাবনা ফের বাড়বে সোমবার এবং মঙ্গলবার। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই বেশিরভাগ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।
দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা-সহ সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া ও বাঁকুড়ায় জারি করা হয়েছে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা।
সোমবার থেকে ভারী বৃষ্টি হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে।