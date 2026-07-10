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ঘনীভূত ঘূর্ণাবর্ত, উত্তাল সমুদ্র: ৬০-৭০ বেগে বৃষ্টির ভয়ংকর রক্তচক্ষু সারা রাজ্যে, দুর্যোগের লাল সতর্কতায় কেমন কাটবে উইকেন্ড?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jul 10, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:28 PM IST

Bengal Weather Update Red Alert: গত কয়েকদিন ধরে বর্ষার আগমনে একদিকে যেমন গরমের অগ্নিবাণ থেকে মানুষ বেঁচেছে, ঠিক তেমনই বৃষ্টির মেগা ইনিংসে মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত।উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে রবিবার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি থাকায় পাহাড় ও সমতলে আবহাওয়ার পারদ ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। 

অয়ন ঘোষাল: গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ওপর সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত এবং রাজস্থান থেকে মিজোরাম পর্যন্ত বিস্তৃত মৌসুমী অক্ষরেখার জেরে রাজ্যজুড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মেঘ ঘনীভূত হয়েছে।

ঘূর্ণাবর্ত1/15

ঘূর্ণাবর্ত

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উপর ঘূর্ণাবর্ত। জুন মাস তুলনামূলকভাবে শুষ্ক কাটলেও এরপরই বৃষ্টিপাত শুরু হয়। দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। যার ফলে জল জমা, যানজট যেমন হয়েছে, তেমনই রাস্তায় রাস্তায় গাছ উপড়ে পড়েছে।

মৌসুমী অক্ষরেখা2/15

মৌসুমী অক্ষরেখা

মৌসুমী অক্ষরেখা বিস্তৃত রাজস্থান থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরাম পর্যন্ত।

 

সমুদ্র উত্তাল3/15

সমুদ্র উত্তাল

সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে আজও মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। 

অতি ভারী বৃষ্টি4/15

অতি ভারী বৃষ্টি

আজ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস পূর্ব বর্ধমান নদীয়া বাঁকুড়া জেলাতে। এই তিন জেলাতে কমলা সতর্কতা। 

বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি5/15

বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি

এছাড়াও বীরভূম হুগলি উত্তর ২৪ পরগনা হাওড়া-সহ বেশ কিছু জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। 

উত্তরবঙ্গ6/15

উত্তরবঙ্গ

উত্তরবঙ্গে আজ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপরের দিকের বেশিরভাগ জেলাতে।

হলুদ সতর্কতা7/15

হলুদ সতর্কতা

সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলাতে। 

 

কমলা সতর্কতা8/15

কমলা সতর্কতা

দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলার বেশিরভাগ জায়গায় অতিভারি বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি থাকবে রবিবার পর্যন্ত। 

 

ভারী বৃষ্টি9/15

ভারী বৃষ্টি

নীচের দিকে তিন জেলাতে ও ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।

 

মাঝারি মানের বৃষ্টি10/15

মাঝারি মানের বৃষ্টি

কলকাতাতে ও মাঝারি মানের বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

 

বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি11/15

বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি

আগামী ৪-৫ দিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলাতে। হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে।

উইকেন্ডে কেমন থাকবে?12/15

উইকেন্ডে কেমন থাকবে?

আগামীকাল শনিবার এবং রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কমবে। তবে সব জেলাতেই কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ13/15

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ

বৃষ্টির সম্ভাবনা ফের বাড়বে সোমবার এবং মঙ্গলবার। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই বেশিরভাগ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

 

বৃষ্টির কমলা সতর্কতা14/15

বৃষ্টির কমলা সতর্কতা

দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা-সহ সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া ও বাঁকুড়ায় জারি করা হয়েছে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা।

ভারী বৃষ্টি হলুদ সর্তকতা 15/15

ভারী বৃষ্টি হলুদ সর্তকতা

সোমবার থেকে ভারী বৃষ্টি হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে।

TAGS:
Bengal Weather Update
Red Alert
Bengal Heavy Rain Update

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