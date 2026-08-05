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প্রবল দুর্যোগ সারা রাজ্যে: ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিতে ভাসবে শহর, সর্বগ্রাসী প্রলয়ের লাল সতর্কতা

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 05, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:05 PM IST

Bengal weather Update: কেমন থাকবে রাজ্যের আবহাওয়া? উত্তরবঙ্গে আজও অতি ভারী বৃষ্টি। কাল অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে শিফট করছে মৌসুমী অক্ষরেখা। এর প্রভাবেই বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে।

 

অয়ন ঘোষাল: সারা রাজ্য জুড়ে মৌসুমী অক্ষরেখা ও ঘূর্ণাবর্তের জন্য প্রবল দুর্যোগের পূর্বাভাস। কলকাতায় আজও কাল বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে। 

দক্ষিণবঙ্গে1/22

দক্ষিণবঙ্গে

আজ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা ছয় জেলাতে। 

জেলায় বৃষ্টি2/22

জেলায় বৃষ্টি

ভারী বৃষ্টি হতে পারে, বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদিয়া পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে। 

 

ভারী বৃষ্টি3/22

ভারী বৃষ্টি

কলকাতাতে ও মাঝারি মানের বৃষ্টি, দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। 

হলুদ সর্তকতা 4/22

হলুদ সর্তকতা

 হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা সব জেলাতে।

দমকা বাতাস5/22

দমকা বাতাস

সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস।

 

কমলা সতর্কতা6/22

কমলা সতর্কতা

কাল বৃহস্পতিবার দুই জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। 

বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা7/22

বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। 

 

হলুদ সতর্কতা8/22

হলুদ সতর্কতা

কলকাতা-সহ সাত জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। 

ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে9/22

ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব মেদিনীপুর এবং পূর্ব বর্ধমান কলকাতা হাওড়া হুগলি জেলাতে ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে কয়েক জায়গায়।

হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি10/22

হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি

হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হলুদ সর্তকতা সব জেলাতে।

ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা11/22

ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা

শুক্রবার ও শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া পুরুলিয়াতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।

বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি12/22

বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি

রবিবার থেকে বৃষ্টি কমলেও হালকা মাঝারি বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে

 

সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টি13/22

সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টি

আজ সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা।

কমলা সর্তকতা14/22

কমলা সর্তকতা

দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জেলাতে অতি বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। 

 

ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা15/22

ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা

মালদা এবং দুই দিনাজপুর জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা।

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি 16/22

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি

 ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি মালদা ও দুই দিনাজপুরে।

 

ভারী বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা17/22

ভারী বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। তবে ভারী বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা দুই জেলায় ।

হলুদ সতর্কতা18/22

হলুদ সতর্কতা

জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।

 

হালকা বৃষ্টি19/22

হালকা বৃষ্টি

শনিবার থেকে বিক্ষিপ্ত ভাবে দু এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।

আবহাওয়ার বড় আপডেট20/22

আবহাওয়ার বড় আপডেট

৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি মালদা ও দুই দিনাজপুরে।

 

আবহাওয়ার বড় আপডেট21/22

আবহাওয়ার বড় আপডেট

আজও বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারি মানের বৃষ্টি; দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আগামী ২৪ ঘন্টায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।

আবহাওয়ার বড় আপডেট22/22

আবহাওয়ার বড় আপডেট

শুক্রবারেও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি। শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টির পরিমাণ।

TAGS:
Weather update
heavy rain
Red Alert

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