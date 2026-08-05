/প্রবল দুর্যোগ সারা রাজ্যে: ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিতে ভাসবে শহর, সর্বগ্রাসী প্রলয়ের লাল সতর্কতা

Bengal weather Update: কেমন থাকবে রাজ্যের আবহাওয়া? উত্তরবঙ্গে আজও অতি ভারী বৃষ্টি। কাল অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে শিফট করছে মৌসুমী অক্ষরেখা। এর প্রভাবেই বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে।
অয়ন ঘোষাল: সারা রাজ্য জুড়ে মৌসুমী অক্ষরেখা ও ঘূর্ণাবর্তের জন্য প্রবল দুর্যোগের পূর্বাভাস। কলকাতায় আজও কাল বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে।
আজ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা ছয় জেলাতে।
ভারী বৃষ্টি হতে পারে, বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদিয়া পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে।
কলকাতাতে ও মাঝারি মানের বৃষ্টি, দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি।
হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা সব জেলাতে।
সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস।
কাল বৃহস্পতিবার দুই জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা।
পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা।
কলকাতা-সহ সাত জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।
উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব মেদিনীপুর এবং পূর্ব বর্ধমান কলকাতা হাওড়া হুগলি জেলাতে ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে কয়েক জায়গায়।
হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হলুদ সর্তকতা সব জেলাতে।
শুক্রবার ও শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া পুরুলিয়াতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।
রবিবার থেকে বৃষ্টি কমলেও হালকা মাঝারি বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে
আজ সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা।
দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জেলাতে অতি বৃষ্টির কমলা সর্তকতা।
মালদা এবং দুই দিনাজপুর জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা।
৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি মালদা ও দুই দিনাজপুরে।
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। তবে ভারী বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা দুই জেলায় ।
জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।
শনিবার থেকে বিক্ষিপ্ত ভাবে দু এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।
৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি মালদা ও দুই দিনাজপুরে।
আজও বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারি মানের বৃষ্টি; দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আগামী ২৪ ঘন্টায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।
শুক্রবারেও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি। শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টির পরিমাণ।