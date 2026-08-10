/নিম্নচাপের রক্তচক্ষু রাজ্যে: প্রলয়ঙ্করী বৃষ্টিতে ভাসতে চলেছে বাংলা, লাল সতর্কতার বিপর্যয়ের ফাঁসে ডুববে কলকাতা

Bengal Weather Update: এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া স্থায়ী হতে চলেছে খুব অল্প সময়ের জন্যই। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের ওপর ফের দানা বাঁধছে নতুন এক নিম্নচাপ, যা নিয়ে গত ১৮ দিনে চার নম্বর নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে চলেছে এই অঞ্চলে।
অয়ন ঘোষাল: সপ্তাহের শুরুতেই দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল আমজনতা। সোমবার সকাল থেকেই চড়া রোদ ও চরম আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিতে ঘেমেনেয়ে উঠেছেন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দারা।
আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, বর্ষাকালীন অক্ষরেখা বর্তমানে দিঘার ওপর দিয়ে বিস্তৃত রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগরের ওপর একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে, যা বৃহস্পতিবার নাগাদ উত্তর বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে।
এর প্রভাবে সোমবার ও মঙ্গলবার সাময়িক রোদের দেখা মিললেও বুধবার দুপুরের পর থেকেই দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় আমূল পরিবর্তন আসবে। গাঢ় মেঘে ঢাকবে আকাশ।
বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি এবং কিছু জেলায় কয়েক পশলা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গের উপকূলীয় ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলিতে বৃষ্টির তীব্রতা বেশি থাকবে।
কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের পাশাপাশি কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং হাওড়া জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের অন্তত ছয়টি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শনিবার দুপুরের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির তেজ কিছুটা কমতে পারে।
নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলায় মঙ্গলবার থেকেই বঙ্গোপসাগর অত্যন্ত উত্তাল হয়ে উঠবে। সাগরে বায়ুর গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৫৫ কিলোমিটারে পৌঁছাতে পারে।
মঙ্গলবার সাগরে প্রায় ১.২ থেকে ১.৩ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা রয়েছে। সুরক্ষার স্বার্থে মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর ওড়িশা উপকূল সংলগ্ন সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের যাওয়ার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
উত্তরবঙ্গে আপাতত দু-একদিন বড় কোনো দুর্যোগের সতর্কতা না থাকলেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। মঙ্গলবার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
তবে সপ্তাহের শেষের দিকে শুক্রবার থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপ্তি অনেকটাই বাড়বে।
শুক্র ও শনিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার—এই উত্তরের পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস।
বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে রবিবার পর্যন্ত একটানা বর্ষণ চলতে পারে।