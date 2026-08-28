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দুর্যোগের লাল হাতছানি: প্রবল বৃষ্টিতে ভাসবে সারা রাজ্য, নিম্নচাপের রাক্ষুসে গ্রাসে ডুবতে বসেছে বাংলাও-- বড় আপডেট

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 28, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:20 PM IST

 Bengal weather update: দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকাতেও ভারী বর্ষণের জন্য হলুদ ও কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

 

অয়ন ঘোষাল: বর্ষার বিদায়ের আগেই ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে মৌসুমী বায়ু। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত ও ঘনীভূত নিম্নচাপের জেরে আগামী কয়েক দিন রাজ্যজুড়ে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

সুস্পষ্ট নিম্নচাপ1/11

সুস্পষ্ট নিম্নচাপ

আবহাওয়া দফতরের খবর অনুযায়ী, উত্তর-পশ্চিম ও সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের ওপর একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ বলয় তৈরি হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মৌসুমী অক্ষরেখা, যা রাজ্যের ওপর দিয়ে বিস্তৃত। 

জলীয় বাষ্প2/11

জলীয় বাষ্প

এই জোড়া ফলার প্রভাবেই প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে প্রবেশ করছে। এর জেরে কলকাতা সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গেই আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে এবং দফায় দফায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

 

দুর্যোগের আশঙ্কা3/11

দুর্যোগের আশঙ্কা

দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী ও পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে দুর্যোগের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। 

 

মাঝারি বৃষ্টি4/11

মাঝারি বৃষ্টি

অন্যদিকে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা এবং নদিয়ার মতো জেলাগুলিতে দিনভর দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। 

 

দু’পশলা ভারী বৃষ্টি5/11

দু’পশলা ভারী বৃষ্টি

কিছু কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ এক বা দু’পশলা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

 

লাল সতর্কতা 6/11

লাল সতর্কতা

সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ লাল সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন। আগামী কয়েক দিন গভীর সমুদ্রে যেতে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে।

বাড়তি নজরদারি7/11

বাড়তি নজরদারি

যাঁরা ইতোমধ্যেই সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন, তাঁদের দ্রুত উপকূলে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দীঘা, মন্দারমণি, বকখালির মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে উপকূলবর্তী এলাকায় বাড়তি নজরদারি চালানো হচ্ছে এবং পর্যটকদের সমুদ্রে নামার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়েছে।

 

টানা ভারী বৃষ্টি8/11

টানা ভারী বৃষ্টি

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও বৃষ্টির তীব্রতা বাড়বে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের মতো জেলাগুলিতে টানা ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। 

 

এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা9/11

এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা

এর ফলে পাহাড়ি রাস্তায় ধস নামা এবং তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা-সহ প্রধান নদীগুলির জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কা করা হচ্ছে। নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় স্থানীয় প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

ভ্যাপসা গরম10/11

ভ্যাপসা গরম

আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, টানা বৃষ্টির জেরে রাজ্যের তাপমাত্রা প্রায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। বাতাসে অত্যধিক আর্দ্রতা থাকার কারণে বৃষ্টির বিরতিতে কিছুটা ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তি অনুভূত হবে। 

 

বজ্রপাতের সময়11/11

বজ্রপাতের সময়

সামগ্রিকভাবে বর্ষার এই স্পেল রাজ্য জুড়ে তাপমাত্রাকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখবে। শহরবাসীকে বজ্রপাতের সময় খোলা আকাশের নিচে না থাকার ও সুরক্ষিত আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

TAGS:
Bengal Weather Update
heavy rain

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