Bengal Heavy Rain Orange Alert: দানবীয় স্কোয়াল ফন্টের শিলাবৃষ্টি গিলল কলকাতাকে: ধেয়ে আসছে আরও ভয়ংকর বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়, কমলা সতর্কতায় বাড়ছে ভয়

Bengal Weather Update: বসন্তের শেষবেলায় দক্ষিণবঙ্গের দুই জেলায় আবহাওয়ার মেজাজ বদলের পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বৃহস্পতিবার বিকেলে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া মন্ত্রকের অধীনস্থ রিজিয়োনাল মেটিওরোলজিক্যাল সেন্টার, কলকাতা থেকে একটি ‘নাউ কাস্ট’ (Nowcast) সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। এই বার্তায় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কিছু অংশে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে।

| Mar 26, 2026, 07:47 PM IST
কলকাতায় যা ঘটল তার কারণ-- বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং শিলাবৃষ্টি। 

স্কোয়াল ফন্ট তৈরি হচ্ছে। তার প্রভাবে বৃষ্টি। বৃষ্টি আঞ্চলিক।

উত্তর কলকাতা এবং উত্তর শহরতলী এলাকায় বৃষ্টি। বৃষ্টি উত্তর ২৪ পরগনার একাংশে।

কালবৈশাখী বা স্কোয়াল সরাসরি হিট বা আঘাত করলে ঝড়ের গতি কমপক্ষে ৬০ কিলোমিটার হতো। ব্যাপকতা এবং দুর্যোগের মেয়াদ বৃদ্ধি পেত।   

এবার একই ঘটনা ঘটতে চলেছে উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অংশে

এক্ষেত্রেও ঝোড়ো হাওয়ার সর্বোচ্চ গতি ৫০ কিলোমিটারের মধ্যেই থাকতে চলেছে

আবহাওয়া দপ্তরের জারি করা বুলেটিন অনুযায়ী (সময়: বিকেল ৫:১৭), ২৬ মার্চ ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫:২০ থেকে পরবর্তী ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কিছু কিছু এলাকায় আবহাওয়া খারাপ হতে পারে। 

এর জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে ‘অরেঞ্জ অ্যালার্ট’ (Orange Alert) বা কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, স্থানীয় বাসিন্দাদের দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে হবে।  

পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে যে, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি এই দুই জেলায় দমকা হাওয়া বইতে পারে।

বাতাসের গতিবেগ থাকতে পারে প্রতি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। 

মূলত বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চারের কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।  

আবহাওয়াবিদরা এই দুর্যোগের সময় বজ্রপাতের (Lightning Strike) প্রবল আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন। 

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলাকালীন সাধারণ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।  

খোলা মাঠ, বড় গাছ এবং জলাশয় থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দুর্যোগের সময় বাড়ির ভেতরে বা পাকা ছাদের তলায় থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ।

বিকেল গড়াতেই দুই ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে আকাশ মেঘলা হতে শুরু করেছে।

অনেক জায়গায় হালকা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে মেঘের গর্জনও শোনা যাচ্ছে।

আবহাওয়া দপ্তরের এই সতর্কবার্তা পাওয়ার পর স্থানীয় প্রশাসনকেও সতর্ক করা হয়েছে যাতে যেকোনও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।  

