/নিম্নচাপের জেরে তোলপাড় আবহাওয়া: ৬০-৭০ কিমি বেগে রাক্ষুসে ঝড়-বৃষ্টিতে প্রবল বর্ষণ উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণ-- দুর্যোগের কবলে গোটা বাংলা

Bengal Heavy Rain Red Alert: বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতির ভয়ংকর রুপ। দুই বঙ্গেই ঝড়-বৃষ্টির মারাত্মক সতর্কতা। কোথায় কেমন থাকবে আবহাওয়া?
উত্তরবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। অতি ভারী বৃষ্টি আজ থেকে বৃহস্পতিবার এর মধ্যে। বুধবার উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের লাল সর্তকতা। দক্ষিণবঙ্গে আংশিক মেঘলা আকাশ এবং বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা আর নেই।
নিম্নচাপ ছত্রিশগড় হয়ে মধ্যপ্রদেশের দিকে। আপাতত অবস্থান দক্ষিণ ঝাড়খন্ড এবং সংলগ্ন পূর্ব ছত্রিশগড় এলাকায়।
ক্রমশ উত্তর পশ্চিম দিকে মধ্যপ্রদেশে এগোবে। পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে মৎস্যজীবীদের মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।
উত্তরবঙ্গে আজ অতি বৃষ্টির কমলা/লাল সতর্কতা দার্জিলিং কালিংপং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাতে।
বুধবারে লাল সতর্কতা জারি উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে।
সব জেলাতেই অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির লাল সর্তকতা জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলাতে।
উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।
বৃহস্পতিবার অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে।
ভারী বৃষ্টি হলুদ সতর্কতা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে।
শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
দার্জিলিং কালিম্পং-সহ পার্বত্য এলাকায় ধস নামতে পারে। তিস্তা তোর্সা জলঢাকা রায়ডাক-সহ নদীতে জলস্তর বিপদসীমার উপরে বইতে পারে। জলস্তর বাড়বে। নীচু এলাকা প্লাবিত হতে পারে। সর্ষের ক্ষতি হতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে আজ ও কাল মেঘলা আকাশ কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।
বৃহস্পতিবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে।
শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে। শনি এবং রবিবারে ও ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা দক্ষিণবঙ্গের জেলাতে।
কলকাতায় কখনও মেঘলা আকাশ। কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। বিক্ষিপ্ত ভাবে দুই এক পশলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা।
বৃষ্টি না হলে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকার কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি হবে। কলকাতাতে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে বৃহস্পতিবার থেকে।
উইকেন্ডে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা কলকাতাতে।