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নিম্নচাপের জেরে তোলপাড় আবহাওয়া: ৬০-৭০ কিমি বেগে রাক্ষুসে ঝড়-বৃষ্টিতে প্রবল বর্ষণ উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণ-- দুর্যোগের কবলে গোটা বাংলা

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jul 07, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:46 PM IST

Bengal Heavy Rain Red Alert: বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতির ভয়ংকর রুপ। দুই বঙ্গেই ঝড়-বৃষ্টির মারাত্মক সতর্কতা। কোথায় কেমন থাকবে আবহাওয়া? 

উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি1/17

উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি

উত্তরবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। অতি ভারী বৃষ্টি আজ থেকে বৃহস্পতিবার এর মধ্যে। বুধবার উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের লাল সর্তকতা। দক্ষিণবঙ্গে আংশিক মেঘলা আকাশ এবং বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা আর নেই।

নিম্নচাপ2/17

নিম্নচাপ

নিম্নচাপ ছত্রিশগড় হয়ে মধ্যপ্রদেশের দিকে। আপাতত অবস্থান দক্ষিণ ঝাড়খন্ড এবং সংলগ্ন পূর্ব ছত্রিশগড় এলাকায়।

সমুদ্রে যেতে নিষেধ3/17

সমুদ্রে যেতে নিষেধ

ক্রমশ উত্তর পশ্চিম দিকে মধ্যপ্রদেশে এগোবে। পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে মৎস্যজীবীদের মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। 

 

হলুদ সর্তকতা4/17

হলুদ সর্তকতা

উত্তরবঙ্গে আজ অতি বৃষ্টির কমলা/লাল সতর্কতা দার্জিলিং কালিংপং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাতে। 

 

লাল সতর্কতা5/17

লাল সতর্কতা

বুধবারে লাল সতর্কতা জারি উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। 

 

অতি ভারী বৃষ্টি6/17

অতি ভারী বৃষ্টি

সব জেলাতেই অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির লাল সর্তকতা জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলাতে। 

 

ভারী বৃষ্টি7/17

ভারী বৃষ্টি

উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।

কমলা সতর্কতা8/17

কমলা সতর্কতা

বৃহস্পতিবার অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। 

বৃষ্টি বাড়বে9/17

বৃষ্টি বাড়বে

ভারী বৃষ্টি হলুদ সতর্কতা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে। 

 

পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টি10/17

পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টি

শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

 

জলস্তর বিপদসীমার উপরে11/17

জলস্তর বিপদসীমার উপরে

দার্জিলিং কালিম্পং-সহ পার্বত্য এলাকায় ধস নামতে পারে। তিস্তা তোর্সা জলঢাকা রায়ডাক-সহ নদীতে জলস্তর বিপদসীমার উপরে বইতে পারে। জলস্তর বাড়বে। নীচু এলাকা প্লাবিত হতে পারে। সর্ষের ক্ষতি হতে পারে।

 

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি12/17

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি

দক্ষিণবঙ্গে আজ ও কাল মেঘলা আকাশ কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। 

ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা13/17

ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা

বৃহস্পতিবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। 

 

ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা14/17

ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা

শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে। শনি এবং রবিবারে ও ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা দক্ষিণবঙ্গের জেলাতে।

 

মেঘলা আকাশ15/17

মেঘলা আকাশ

কলকাতায় কখনও মেঘলা আকাশ। কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। বিক্ষিপ্ত ভাবে দুই এক পশলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

 

আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি16/17

আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি

বৃষ্টি না হলে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকার কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি হবে। কলকাতাতে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে বৃহস্পতিবার থেকে।

 

উইকেন্ডে বজ্রবিদ্যুৎ17/17

উইকেন্ডে বজ্রবিদ্যুৎ

উইকেন্ডে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা কলকাতাতে।

TAGS:
bengal weather forecast
Kolkata Rain Update

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