/Bengal Weather Update: তীব্র দহনের পর ভারতে বর্ষা ঢুকল: তীব্র বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মুশল বৃষ্টিতে কবে ভাসবে বাংলা? হাওয়া অফিসের বড় আপডেট

Bengal Monsoon arrival big update: অবশেষে ভারতের মূল ভূখণ্ডে বর্ষা। নির্ধারিত দিনের তিন দিন পর বর্ষা ঢুকলো ভারতে। আজ দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু কেরলম এবং লাক্ষা দ্বীপের সম্পূর্ণ এলাকায় ঢুকে পড়েছে। কর্নাটক ও তামিলনাড়ুর কিছু অংশে বর্ষা।
আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে গোয়া অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে ঢুকে পড়বে বর্ষা।
একই সঙ্গে আগামী দু তিন দিনে বর্ষা ঢুকে পড়বে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে ও।
বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে।
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই।
ভারী বৃষ্টি আজ বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে।
আগামীকাল শুক্রবার উত্তর দিনাজপুর জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে।
উইকেন্ডে শনিবার দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলাতে।
রবিবার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে।
সোমবার দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে।
মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলাতে।
গরম এবং অস্বস্তি। তার মাঝেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা।
ঝড় বৃষ্টি হলেও গরম এবং অস্বস্তি কিছুটা কমতে পারে তবে তাপমাত্রা প্রায় একই থাকবে।
শুক্রবার এবং রবিবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা তুলনামূলক ভাবে বেশি হবে।
৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়ার সাথে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস।
আজ বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।
আগামীকাল শুক্রবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই।
শনিবার সামান্য কমবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা তবে পূর্বাভাস রয়েছে পুরুলিয়া পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে।
শনিবার সামান্য কমবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা তবে পূর্বাভাস রয়েছে পুরুলিয়া পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে।
রবিবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে মুর্শিদাবাদ নদীয়া উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর কলকাতা হাওড়া হুগলি জেলাতে।
সোমবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে নদিয়া মুর্শিদাবাদ পূর্ব বর্ধমান উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে।
মঙ্গলবারে ওই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদিয়া পূর্ব বর্ধমান জেলাতে।