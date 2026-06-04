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Bengal Weather Update: তীব্র দহনের পর ভারতে বর্ষা ঢুকল: তীব্র বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মুশল বৃষ্টিতে কবে ভাসবে বাংলা? হাওয়া অফিসের বড় আপডেট

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jun 04, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:48 PM IST
অবশেষে ভারতের মূল ভূখণ্ডে বর্ষা। নির্ধারিত দিনের তিন দিন পর বর্ষা ঢুকলো ভারতে। আজ দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু কেরলম এবং লাক্ষা দ্বীপের সম্পূর্ণ এলাকায় ঢুকে পড়েছে। কর্নাটক ও তামিলনাড়ুর কিছু অংশে বর্ষা।

Bengal Monsoon arrival big update: অবশেষে ভারতের মূল ভূখণ্ডে বর্ষা। নির্ধারিত দিনের তিন দিন পর বর্ষা ঢুকলো ভারতে। আজ দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু কেরলম এবং লাক্ষা দ্বীপের সম্পূর্ণ এলাকায় ঢুকে পড়েছে। কর্নাটক ও তামিলনাড়ুর কিছু অংশে বর্ষা।

 

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আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে গোয়া অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে ঢুকে পড়বে বর্ষা।

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একই সঙ্গে আগামী দু তিন দিনে বর্ষা ঢুকে পড়বে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে ও।

 

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উত্তরবঙ্গ

বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে।

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উত্তরবঙ্গ

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই। 

 

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উত্তরবঙ্গ

ভারী বৃষ্টি আজ বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে।

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উত্তরবঙ্গ

আগামীকাল শুক্রবার উত্তর দিনাজপুর জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। 

 

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উত্তরবঙ্গ

উইকেন্ডে শনিবার দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলাতে।

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উত্তরবঙ্গ

রবিবার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। 

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উত্তরবঙ্গ

সোমবার দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে।

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উত্তরবঙ্গ

মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলাতে। 

 

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দক্ষিণবঙ্গ

গরম এবং অস্বস্তি। তার মাঝেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা।

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দক্ষিণবঙ্গ

ঝড় বৃষ্টি হলেও গরম এবং অস্বস্তি কিছুটা কমতে পারে তবে তাপমাত্রা প্রায় একই থাকবে। 

 

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দক্ষিণবঙ্গ

শুক্রবার এবং রবিবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা তুলনামূলক ভাবে বেশি হবে। 

 

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দক্ষিণবঙ্গ

৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়ার সাথে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস।

 

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দক্ষিণবঙ্গ

আজ বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।

 

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দক্ষিণবঙ্গ

আগামীকাল শুক্রবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই। 

 

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ভারতে বর্ষা ঢুকল

শনিবার সামান্য কমবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা তবে পূর্বাভাস রয়েছে পুরুলিয়া পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। 

 

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ভারতে বর্ষা ঢুকল

শনিবার সামান্য কমবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা তবে পূর্বাভাস রয়েছে পুরুলিয়া পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। 

 

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ভারতে বর্ষা ঢুকল

রবিবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে মুর্শিদাবাদ নদীয়া উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর কলকাতা হাওড়া হুগলি জেলাতে। 

 

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ভারতে বর্ষা ঢুকল

সোমবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে নদিয়া মুর্শিদাবাদ পূর্ব বর্ধমান উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে।

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ভারতে বর্ষা ঢুকল

মঙ্গলবারে ওই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদিয়া পূর্ব বর্ধমান জেলাতে।

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Weather update
Bengal Weather Update
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