Durga Puja Weather Update: পুজোর মধ্যেই আবার নিম্নচাপ! ৫০-৬০ কিমি গতিতে বইবে ঝড়, বৃষ্টিতে ভাসবে এই এই জেলা...
Bengal Weather Update: পঞ্চমীতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূলের জেলা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। কলকাতাতেও বৃষ্টি দু-এক পশলা হতে পারে। সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।
অয়ন ঘোষাল: উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপ স্থলভাগে প্রবেশ করে শক্তি হারাচ্ছে। এটি দক্ষিণ ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল পেরিয়ে ক্রমশ ছত্তীসগঢ়ের দিকে। পুজোর মধ্যেই আবার নিম্নচাপ! আন্দামান সাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হবে ৩০ শে সেপ্টেম্বর। এর প্রভাবে মধ্য এবং উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি নিম্নচাপ তৈরি সম্ভাবনা ১লা অক্টোবর নবমীর দিন।
বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। আজ শনিবার পঞ্চমীতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূলের জেলা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। কলকাতাতেও বৃষ্টি দু-এক পশলা হতে পারে। সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। উপকূলের জেলায় ঝড়ের গতিবেগ ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। ষষ্ঠী থেকে অস্টমী বৃষ্টি তুলনামূলক ভাবে কম থাকবে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।
নবমীর নিম্নচাপে কলকাতাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। এছাড়াও নদীয়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর হাওড়া হুগলি এবং ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। একাদশীতেও ভাসতে পারে পশ্চিমের বেশ কিছু জেলা। পশ্চিম মেদিনীপুর বাঁকুড়া পুরুলিয়া পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। উপকূলের জেলা পুর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পুজো মন্ডপে বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ায় দুর্যোগের পরিস্থিতির সম্ভাবনা।
