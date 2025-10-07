English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather Update: বাজল বর্ষা বিদায়ের ঘণ্টা! রাজ্যের ঘূর্ণাবর্ত সরে কমছে বৃষ্টি, কিছুদিনেই হিমেল হাওয়া... বাতাসে ছাতিম গন্ধ...

Bengal weather Changed: ঘূর্ণাবর্ত ঝাড়খণ্ডের ওপরে আছে। এর প্রভাবে বৃষ্টি থাকবে। দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত। পূর্ব, পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া তে বৃষ্টিপাত থাকবে। আগামী তিন দিন এক আবহাওয়া। চতুর্থ দিন থেকে বৃষ্টি কমবে

| Oct 07, 2025, 05:11 PM IST
বাংলার আবহাওয়া আপডেট

আগামী দুই দিন বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা আর নেই

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

কলকাতাতেও আগামী তিন দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত। চতুর্থ দিন থেকে বৃষ্টি কমবে। ৩২ - ৩৪ এর মধ্যেই টেম্পারেচার থাকবে কলকাতায়

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

উত্তরবঙ্গে আর দুর্যোগ এর সম্ভাবনা নেই। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি পাত থাকবে বিক্ষিপ্ত ভাবে।  

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

আজ থেকেই দেশ থেকে বর্ষা বিদায় শুরু। কয়েকটি জায়গায় ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে এখানেও প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে।

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কুচবিহারে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।  

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। অন্যদিকে দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমছে। এবার থমকে থাকা বর্ষা বিদায় রেখা গতি পেতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের।

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

১০ই অক্টোবর নির্ধারিত সময়ে বাংলার বর্ষা বিদায় না হলেও সপ্তাহান্তে বর্ষা বিদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হতে পারে।  

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

রাজস্থান থেকে বর্ষা বিদায় শুরু হয়েছিল নির্ধারিত সময়ের তিন দিন আগে। 

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

১৭ ই সেপ্টেম্বরের জায়গায় ১৪ ই সেপ্টেম্বর বর্ষা বিদায় শুরু হয়েছিল। কিন্তু গুজরাটের ভিরাবল শহরে এসে বর্ষা বিদায় রেখা থমকে যায় ২৪শে সেপ্টেম্বর। 

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

বর্ষা বিদায় রেখার অন্য অংশ উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুরে এসে ২৬ শে সেপ্টেম্বর থেকে থমকে আছে।  

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

এই মুহূর্তে বর্ষা বিদায় লেখার অবস্থান গুজরাটের ভিরাবল থেকে উজ্জয়ন ঝাঁসি হয়ে উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুর পর্যন্ত বর্ষা বিদায় রেখা থমকে আছে। 

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

আগামী তিন চার দিনের মধ্যে বর্ষা গুজরাটের বাকি অংশ থেকে বিদায় নিতে পারে। 

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

মধ্যপ্রদেশ উত্তর প্রদেশ মহারাষ্ট্রের একটা বড় অংশ থেকে বর্ষা বিদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যেই বর্ষা বিদায় নিতে পারে এই এলাকা থেকে। 

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

এর পরের ফেজেই বাংলায় বর্ষা বিদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হতে পারে।

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

ঝাড়খন্ডে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। সেই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবেই বাংলায় হালকা মাঝারি বৃষ্টি। আপাতত ভারী বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা আর নেই। ক্রমশ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমবে।  

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

আজ মঙ্গলবার দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। 

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

কাল বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গে। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। হালকা মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলাতে।

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে।বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা আরো কমবে। স্থানীয়ভাবেই শুধু কিছু জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। বেশিরভাগ অংশই কার্যত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।  

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

আজ মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা। 

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হাওড়া হুগলী পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়াতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। 

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি উপকূলে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতি বেগে দমকা বাতাস। 

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

কাল বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে। হুগলি উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান ও নদীয়া জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা জড়ো বাতাস বইবে। 

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যসহ বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে।

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

হাওড়া উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা জড়ো বাতাস বইবে। 

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

শুক্রবারও শনিবার বৃষ্টি আরও কমবে কিছু জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার সোমবারে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরো কম থাকবে। কার্যত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

বাংলার আবহাওয়া আপডেট

নির্ধারিত দিনের সাত দিন আগে থেকেই সতর্কতা জারি হয়েছিল উত্তরবঙ্গে। তিন দিন আগে কমলা সতর্কতা এবং ৪৮ ঘণ্টা আগে লাল সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল।

