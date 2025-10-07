Bengal Weather Update: বাজল বর্ষা বিদায়ের ঘণ্টা! রাজ্যের ঘূর্ণাবর্ত সরে কমছে বৃষ্টি, কিছুদিনেই হিমেল হাওয়া... বাতাসে ছাতিম গন্ধ...

Bengal Weather Update: বাজল বর্ষা বিদায়ের ঘণ্টা! রাজ্যের ঘূর্ণাবর্ত সরে কমছে বৃষ্টি, কিছুদিনেই হিমেল হাওয়া... বাতাসে ছাতিম গন্ধ...
Bengal weather Changed: ঘূর্ণাবর্ত ঝাড়খণ্ডের ওপরে আছে। এর প্রভাবে বৃষ্টি থাকবে। দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত। পূর্ব, পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া তে বৃষ্টিপাত থাকবে। আগামী তিন দিন এক আবহাওয়া। চতুর্থ দিন থেকে বৃষ্টি কমবে
