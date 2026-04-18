Bengal Weather Update: ভোটবাংলায় দুর্যোগের অশনি সংকেত: উত্তরে ৫০ কিমি বেগে ধেয়ে আসছে ঝড়, দক্ষিণ পুড়বে দাবদাহে, বাড়বে আরও ৪ ডিগ্রি

West Bengal Weather Update: এক রাজ্যে দুই ছবি! উত্তরে বৃষ্টির কমলা সতর্কতা তো দক্ষিণে হাঁসফাঁস গরমের দাপট। ২৩ এপ্রিল নির্বাচনের দিন কি বৃষ্টিতে ভিজবে ভোটকেন্দ্র? নাকি রোদে পুড়বে সাধারণ মানুষ? দেখে নিন আগামী কয়েক দিনের সম্পূর্ণ ওয়েদার আপডেট।

| Apr 18, 2026, 03:16 PM IST
আবহাওয়ার আপডেট

অয়ন ঘোষাল: এক রাজ্যে দুই ছবি! উত্তরে বৃষ্টির কমলা সতর্কতা তো দক্ষিণে হাঁসফাঁস গরমের দাপট। ২৩ এপ্রিল নির্বাচনের দিন কি বৃষ্টিতে ভিজবে ভোটকেন্দ্র?  

উত্তর প্রদেশ থেকে মণিপুর পর্যন্ত তৈরি হয়েছে ট্রাফ বা আপার এয়ার সার্কুলেশন। উত্তরবঙ্গ হয়ে এটি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর প্রভাবে আজ উত্তরের দুই জেলা দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি। হালকা থেকে মাঝারি বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহারে।   

এই জেলাগুলিতে বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার বেগে সন্ধ্যার পর দমকা ঝোড়ো হাওয়া। নিচের জেলা মালদা এবং দুই দিনাজপুরে হালকা মাঝারি বৃষ্টি। সেখানে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ কিছুটা কম অর্থাৎ ৩০ কিলোমিটারের কাছাকাছি থাকতে পারে। দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে কমলা সতর্কতা এবং উত্তরের বাকি জেলার ক্ষেত্রে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।   

উত্তরবঙ্গে আগামীকাল রবিবার ওপরের দিকের ৫ জেলায় একইরকম পূর্বাভাস। ২০ এবং ২১ এপ্রিল উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ লক্ষ্যণীয় ভাবে কমবে।   

২২ এপ্রিল থেকে ফের বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে উত্তরবঙ্গে। ২৩ এবং ২৪ এপ্রিল উত্তরে বৃষ্টি আরও কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। ২৩ এপ্রিল উত্তরবঙ্গে নির্বাচন। বৃষ্টি মাথায় করে ভোটের লাইনে দাঁড়াতে হতে পারে ভোটারদের, এমন আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।   

উত্তরের পাশাপাশি ২৩ এপ্রিল বৃষ্টি হতে পারে ভোটের জেলা মুর্শিদাবাদ বীরভূমে। সেখানেও বৃষ্টিকে সঙ্গী করেই ভোটদান চলতে পারে দুপুরের পর থেকে। এই সময়কালের মধ্যে অর্থাৎ ২২ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত উত্তরে প্রায় প্রতিদিনই ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য উত্থান নেই। মোটের ওপর স্থিতিশীল এবং সহনীয় পরিবেশে ভোট পর্ব চলবে উত্তরে।   

দক্ষিণবঙ্গে আজ ১৮, কাল ১৯ এবং পরশু ২০ এপ্রিল এই ৩ দিনে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে জেলায় জেলায়। ২১ এবং ২২ এপ্রিল সবথেকে কষ্টদায়ক উষ্ণ পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে। ২৩ এপ্রিল থেকে আবার বৃষ্টি শুরু।   

২৩ এপ্রিল পশ্চিমের জেলাগুলিতে বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝোড়ো হাওয়া এবং বৃষ্টির পূর্বাভাস। বিশেষত পুরুলিয়া পশ্চিম মেদিনীপুর নদিয়া উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা বৃষ্টি পাবে। কলকাতায় আপাতত কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। উল্টে আগামী সোমবারের মধ্যে ক্রমান্বয়ে দিনের পারদ বৃদ্ধির কারণে কলকাতা ও লাগোয়া জেলায় কষ্টদায়ক পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে।

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপের মাঝেও ধৈর্যেই সমাধান কর্কটের, কাছের মানুষের সঙ্গে থাকলে স্বস্তি মীনের

