Bengal Weather Update: ভোটবাংলায় দুর্যোগের অশনি সংকেত: উত্তরে ৫০ কিমি বেগে ধেয়ে আসছে ঝড়, দক্ষিণ পুড়বে দাবদাহে, বাড়বে আরও ৪ ডিগ্রি

Bengal Weather Update: ভোটবাংলায় দুর্যোগের অশনি সংকেত: উত্তরে ৫০ কিমি বেগে ধেয়ে আসছে ঝড়, দক্ষিণ পুড়বে দাবদাহে, বাড়বে আরও ৪ ডিগ্রি
West Bengal Weather Update: এক রাজ্যে দুই ছবি! উত্তরে বৃষ্টির কমলা সতর্কতা তো দক্ষিণে হাঁসফাঁস গরমের দাপট। ২৩ এপ্রিল নির্বাচনের দিন কি বৃষ্টিতে ভিজবে ভোটকেন্দ্র? নাকি রোদে পুড়বে সাধারণ মানুষ? দেখে নিন আগামী কয়েক দিনের সম্পূর্ণ ওয়েদার আপডেট।
আবহাওয়ার আপডেট
এই জেলাগুলিতে বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার বেগে সন্ধ্যার পর দমকা ঝোড়ো হাওয়া। নিচের জেলা মালদা এবং দুই দিনাজপুরে হালকা মাঝারি বৃষ্টি। সেখানে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ কিছুটা কম অর্থাৎ ৩০ কিলোমিটারের কাছাকাছি থাকতে পারে। দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে কমলা সতর্কতা এবং উত্তরের বাকি জেলার ক্ষেত্রে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
উত্তরের পাশাপাশি ২৩ এপ্রিল বৃষ্টি হতে পারে ভোটের জেলা মুর্শিদাবাদ বীরভূমে। সেখানেও বৃষ্টিকে সঙ্গী করেই ভোটদান চলতে পারে দুপুরের পর থেকে। এই সময়কালের মধ্যে অর্থাৎ ২২ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত উত্তরে প্রায় প্রতিদিনই ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য উত্থান নেই। মোটের ওপর স্থিতিশীল এবং সহনীয় পরিবেশে ভোট পর্ব চলবে উত্তরে।
২৩ এপ্রিল পশ্চিমের জেলাগুলিতে বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝোড়ো হাওয়া এবং বৃষ্টির পূর্বাভাস। বিশেষত পুরুলিয়া পশ্চিম মেদিনীপুর নদিয়া উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা বৃষ্টি পাবে। কলকাতায় আপাতত কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। উল্টে আগামী সোমবারের মধ্যে ক্রমান্বয়ে দিনের পারদ বৃদ্ধির কারণে কলকাতা ও লাগোয়া জেলায় কষ্টদায়ক পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে।
