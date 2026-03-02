English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Bengal Weather Update: দোলে উত্তরে তুষারপাত আবার দক্ষিণে মেঘ, এল বড় আপডেট--- বাড়ি থেকে বেরনোর আগেই তৈরি হয়ে নিন...

Bengal Weather Update: দোলে উত্তরে তুষারপাত আবার দক্ষিণে মেঘ, এল বড় আপডেট--- বাড়ি থেকে বেরনোর আগেই তৈরি হয়ে নিন...

Holi Weather Update in Bengal: কাল-পরশু রংয়ের উৎসবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে। হালকা বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায়। উপকূলের জেলাগুলিতে আগামীকাল দোলের সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সামান্য কমবে।   

Mar 02, 2026, 07:54 PM IST
1/12

হোলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?

দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া।   

2/12

হোলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?

আগামী রবিবার সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা ঝাড়গ্রাম পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে।   

3/12

হোলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?

বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা এই তিন জেলাতে।   

4/12

হোলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?

দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা-সহ উপকূলের বেশ কিছু জেলাতে মেঘলা আকাশ থাকার কারণে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেশ কিছু জেলায় অনেকটা বেড়ে গিয়েছে।   

5/12

হোলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?

আগামীকাল সেই তাপমাত্রা সামান্য কমবে।

6/12

হোলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?

দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে; সামান্য উপরেও থাকতে পারে দু এক জেলায়।   

7/12

হোলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?

আগামী দুদিন উষ্ণতার ছোঁয়া থাকবে। তবে চরম গরমের সম্ভাবনাও নেই।  

8/12

হোলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?

উত্তরবঙ্গে হালকা তুষারপাতের সামান্য সম্ভাবনা থাকবে দার্জিলিঙে।   

9/12

হোলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?

আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার উত্তরভাগে।   

10/12

হোলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?

আগামীকাল বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং এবং কালিম্পং পার্বত্য এলাকায়।  

11/12

হোলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?

কুয়াশার সম্ভাবনা থাকতে পারে দার্জিলিং কালিম্পং এর পার্বত্য এলাকায়।   

12/12

হোলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?

দুদিন পর থেকে তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও। তবে স্বাভাবিকের কাছাকাছিই থাকবে পারদ।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gold News: যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে সোনা! অবিশ্বাস্যরকম বাড়ল হলুদ ধাতুর দাম... একলাফে একেবারে...

পরবর্তী অ্যালবাম

Gold News: যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে সোনা! অবিশ্বাস্যরকম বাড়ল হলুদ ধাতুর দাম... একলাফে একেবারে...

Gold News: যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে সোনা! অবিশ্বাস্যরকম বাড়ল হলুদ ধাতুর দাম... একলাফে একেবারে...

Gold News: যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে সোনা! অবিশ্বাস্যরকম বাড়ল হলুদ ধাতুর দাম... একলাফে একেবারে... 8
Ayatollah Khomeini net worth: ৩৭ বছরের শাসনে অঢেল সম্পদ, লক্ষ কোটির সম্পত্তি নিয়ে গড়া খামেইনির রহস্য সাম্রাজ্য...

Ayatollah Khomeini net worth: ৩৭ বছরের শাসনে অঢেল সম্পদ, লক্ষ কোটির সম্পত্তি নিয়ে গড়া খামেইনির রহস্য সাম্রাজ্য...

Ayatollah Khomeini net worth: ৩৭ বছরের শাসনে অঢেল সম্পদ, লক্ষ কোটির সম্পত্তি নিয়ে গড়া খামেইনির রহস্য সাম্রাজ্য... 9
Iran Israel War: তৃতীয় দিনে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ! কোন দেশ কার পক্ষে? ইরানের হয়ে ময়দানে নামল কারা?

Iran Israel War: তৃতীয় দিনে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ! কোন দেশ কার পক্ষে? ইরানের হয়ে ময়দানে নামল কারা?

Iran Israel War: তৃতীয় দিনে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ! কোন দেশ কার পক্ষে? ইরানের হয়ে ময়দানে নামল কারা? 12
Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই আগুনের হল্কা, দোলের আগেই কলকাতায় পারদ ৩৪ পেরোনোর পূর্বাভাস...

Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই আগুনের হল্কা, দোলের আগেই কলকাতায় পারদ ৩৪ পেরোনোর পূর্বাভাস...

Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই আগুনের হল্কা, দোলের আগেই কলকাতায় পারদ ৩৪ পেরোনোর পূর্বাভাস... 7