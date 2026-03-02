Bengal Weather Update: দোলে উত্তরে তুষারপাত আবার দক্ষিণে মেঘ, এল বড় আপডেট--- বাড়ি থেকে বেরনোর আগেই তৈরি হয়ে নিন...

Bengal Weather Update: দোলে উত্তরে তুষারপাত আবার দক্ষিণে মেঘ, এল বড় আপডেট--- বাড়ি থেকে বেরনোর আগেই তৈরি হয়ে নিন...
Holi Weather Update in Bengal: কাল-পরশু রংয়ের উৎসবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে। হালকা বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায়। উপকূলের জেলাগুলিতে আগামীকাল দোলের সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সামান্য কমবে।
হোলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?
হোলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?
হোলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?
হোলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?
হোলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?
হোলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?
