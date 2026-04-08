Orange Alert on Bengal Weather Update: ৬০ কিমি বেগে তীব্র ঝড় ধেয়ে আসছে কিছুক্ষনের মধ্যেই: ভয়ংকর তাণ্ডব চালাবে, সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি-- কমলা সতর্কতার গ্রাসে বাংলা

Heavy Westen Storm and Rain Update: চৈত্র মাসের তপ্ত দুপুরে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় আকস্মিক পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।    

তীব্র ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনা

আজ বিকাল ৩:২৩ মিনিটে আবহাওয়া বুলেটিনে জানানো হয়েছে যে, আগামী কয়েক ঘণ্টা দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে প্রকৃতির রুদ্ররূপ দেখা যেতে পারে।

বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আবহাওয়ার দ্রুত অবনতি ঘটার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তর এই জেলাগুলোর জন্য 'অরেঞ্জ ওয়ার্নিং' (Orange Warning) বা কমলা সতর্কতা জারি করেছে। 

আবহাওয়াবিদদের মতে, এই সতর্কতার অর্থ হলো— দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাধারণ প্রশাসন ও জনগণকে 'প্রস্তুত থাকতে হবে'।   

লক্ষণীয় বিষয় হল, দুপুরের শুরুর দিকের তুলনায় বিকেলের এই বিজ্ঞপ্তিতে ঝড়ের গতিবেগ ও তীব্রতা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আসন্ন দুর্যোগের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

আবহাওয়া কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ০৮ এপ্রিল বিকাল ৩:২৫ মিনিট থেকে পরবর্তী ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের চার জেলায় ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব চলতে পারে।  

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমান (আসানসোল ও দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল-সহ) জায়গারগুলোতে প্রবল বৃষ্টি।  

ঝড়ের গতিবেগ: ঝড়ের সময় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এই গতিবেগে দমকা হাওয়া কাঁচা বাড়ি বা দুর্বল কাঠামোর ক্ষতি করার জন্য যথেষ্ট।  

বৃষ্টির প্রকৃতি: হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি এই জেলাগুলোর কিছু অংশে মাঝারি মাত্রার বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় হতে পারে।  

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা এই ঝড়ের ফলে মূলত বজ্রাঘাতের (Lightning Strike) প্রবল ঝুঁকির কথা উল্লেখ করেছেন। 

গত কয়েক বছরে বজ্রাঘাতে প্রাণহানির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সতর্কবার্তাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।   

প্রবল বাতাসের কারণে গাছের ডাল ভেঙে পড়া বা বিদ্যুৎ পরিষেবা সাময়িক ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

১. ঝড়-বৃষ্টি চলাকালীন যতটা সম্ভব বাড়ির ভেতরে বা নিরাপদ পাকা আশ্রয়ে অবস্থান করুন। ২. খোলা মাঠ, জলাশয় বা একাকী দাঁড়িয়ে থাকা কোনো বড় গাছের নিচে আশ্রয় নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ৩. কৃষিকাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা বা যারা বাইরে আছেন, তারা দ্রুত নিরাপদ কোনো ছাদের নিচে আশ্রয় নিন। ৪. বৈদ্যুতিক খুঁটি বা টাওয়ারের কাছাকাছি থাকবেন না।

মানচিত্র বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, ঝাড়খণ্ড সীমান্ত সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে এই ঝড়ের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি থাকবে। 

বিকেলের দিকে মেঘের পুঞ্জীভূত অবস্থা এবং বাতাসের গতিবেগ বৃদ্ধির এই প্রবণতা নির্দেশ করে যে, কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে। প্রশাসন ও দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীকেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।   

সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন থাকার এবং পরবর্তী আবহাওয়া আপডেটের ওপর কড়া নজর রাখার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

West Bengal Assembly Election 2026: মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের জনসভায় আগুন? বক্তব্য থামিয়ে ভয়ংকর ক্ষুব্ধ মমতা বললেন, 'কেন এরকম হবে?'

পরবর্তী অ্যালবাম

West Bengal Assembly Election 2026: মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের জনসভায় আগুন? বক্তব্য থামিয়ে ভয়ংকর ক্ষুব্ধ মমতা বললেন, &#039;কেন এরকম হবে?&#039;

West Bengal Assembly Election 2026: মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের জনসভায় আগুন? বক্তব্য থামিয়ে ভয়ংকর ক্ষুব্ধ মমতা বললেন, 'কেন এরকম হবে?'

West Bengal Assembly Election 2026: মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের জনসভায় আগুন? বক্তব্য থামিয়ে ভয়ংকর ক্ষুব্ধ মমতা বললেন, 'কেন এরকম হবে?' 8
Gold Price Today: ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতেই ফের বেলাগাম বাজার, লাফিয়ে বেড়ে গেল সোনার দাম

Gold Price Today: ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতেই ফের বেলাগাম বাজার, লাফিয়ে বেড়ে গেল সোনার দাম

Gold Price Today: ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতেই ফের বেলাগাম বাজার, লাফিয়ে বেড়ে গেল সোনার দাম 6
Horoscope Today: স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি বিরাট আকার নিতে পারে মেষের, দুর্ঘটনার প্রবল আশঙ্কা বৃশ্চিকের

Horoscope Today: স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি বিরাট আকার নিতে পারে মেষের, দুর্ঘটনার প্রবল আশঙ্কা বৃশ্চিকের

Horoscope Today: স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি বিরাট আকার নিতে পারে মেষের, দুর্ঘটনার প্রবল আশঙ্কা বৃশ্চিকের 12
Indian Cricket League ICL: IPL-এর অনেক আগেই এসেছিল ICL: ক্রিকেটের যুগান্তকারী লিগের পথিকৃত্‍ শুরুতেই কীভাবে শেষ হল, জানুন

Indian Cricket League ICL: IPL-এর অনেক আগেই এসেছিল ICL: ক্রিকেটের যুগান্তকারী লিগের পথিকৃত্‍ শুরুতেই কীভাবে শেষ হল, জানুন

Indian Cricket League ICL: IPL-এর অনেক আগেই এসেছিল ICL: ক্রিকেটের যুগান্তকারী লিগের পথিকৃত্‍ শুরুতেই কীভাবে শেষ হল, জানুন 9