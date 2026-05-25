/Bengal Weather Update: দহনের জ্বালা জুড়িয়ে আসছে স্বস্তির বৃষ্টি, প্রবল বাজবিদ্যুতের আশঙ্কায় কমলা সতর্কতা

Nowcast Orange Alert: প্রচণ্ড বাজ পড়বে বলে পূর্বাভাস। বাজবিদ্যুতের সময় সবাইকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বলা হয়েছে।
অয়ন ঘোষাল: দাবদাহের তীব্র দহন থেকে স্বস্তি। আসছে বৃষ্টি।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, আগামী ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে ধেয়ে আসছে ঝড়বৃষ্টি।
৫০ থেকে ৬০ কিমি বেগে ঝড়ের সঙ্গেই বাজবিদ্যুৎ সহ ঝড়জলের পূর্বাভাস।
পূর্বাভাস বলছে, প্রচণ্ড বাজ পড়তে পারে। সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি।
ইতিমধ্যেই এই মর্মে ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুরে জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা।
কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদেও।