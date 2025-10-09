Weather Update: আগামী ২-৩ ঘণ্টায় ফের ভাসবে ৯ জেলা! ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি, জারি কমলা সতর্কতা...

Weather Update: আগামী ২-৩ ঘণ্টায় ফের ভাসবে ৯ জেলা! ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি, জারি কমলা সতর্কতা...
Bengal Weather Update: বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা নয় জেলাতে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম হাওড়া নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমান জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। নদিয়া ও ২ পরগণায় জারি কমলা সতর্কতা। তবে রবিবারেই আবহাওয়ার বড় পরিবর্তন।
অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণ বাংলাদেশে ঘূর্নাবর্ত। উত্তর ওড়িশাতে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা নয় জেলাতে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম হাওড়া নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমান জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। নদিয়া ও ২ পরগণায় জারি কমলা সতর্কতা।
