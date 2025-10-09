English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weather Update: আগামী ২-৩ ঘণ্টায় ফের ভাসবে ৯ জেলা! ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি, জারি কমলা সতর্কতা...

Bengal Weather Update: বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা নয় জেলাতে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম হাওড়া নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমান জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। নদিয়া ও ২ পরগণায় জারি কমলা সতর্কতা। তবে রবিবারেই আবহাওয়ার বড় পরিবর্তন।   

| Oct 09, 2025, 05:06 PM IST
আবহাওয়ার আপডেট

অয়ন ঘোষাল:  দক্ষিণ বাংলাদেশে ঘূর্নাবর্ত। উত্তর ওড়িশাতে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা নয় জেলাতে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম হাওড়া নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমান জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। নদিয়া ও ২ পরগণায় জারি কমলা সতর্কতা।   

আবহাওয়ার আপডেট

শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা  কলকাতা হাওড়া হুগলি নদীয়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। দমকা বাতাস বইতে পারে।   

আবহাওয়ার আপডেট

শনিবারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস বইতে পারে।  

আবহাওয়ার আপডেট

দক্ষিণবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই। বজ্রবিদ্যুৎসহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে শনিবার পর্যন্ত। আংশিক মেঘলা আকাশ কখনো মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ক্রমশ কমবে।   

আবহাওয়ার আপডেট

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা আর নেই। মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সতর্কতা ও আর থাকছে না উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।   

আবহাওয়ার আপডেট

উত্তরবঙ্গের আট জেলার কোন কোন অংশে স্থানীয়ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে শনিবার পর্যন্ত। খুব কম সময়ের সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা।  

আবহাওয়ার আপডেট

বিহার ঝাড়খণ্ডে শনিবার থেকেই শুষ্ক আবহাওয়া। বেশ কিছু অংশে বর্ষা বিদায়ের সম্ভাবনা। তবে ওড়িশা এবং বাংলাতে আরো কিছুদিন অপেক্ষা বর্ষা বিদায়ের। রবিবারের পর থেকে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমবে। ধীরে ধীরে আবহাওয়ার পরিবর্তন। আগামী সপ্তাহে শুষ্ক আবহাওয়ার দিকে বাংলা।  

