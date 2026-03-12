English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Bengal Weather Update: ভরা বসন্তেই ১৮ জেলায় প্রবল দুর্যোগ: ঝড়বৃষ্টির সঙ্গেই ব্যাপক বাজ-বিদ্যুৎ, জারি সতর্কতা

Bengal Weather Update: ভরা বসন্তেই ১৮ জেলায় প্রবল দুর্যোগ: ঝড়বৃষ্টির সঙ্গেই ব্যাপক বাজ-বিদ্যুৎ, জারি সতর্কতা

Bengal Weather Update Rain and Thunderstorm Alert: রবিবার থেকে হাওয়া বদল। বৃষ্টির স্পেলে কমতে পারে তাপমাত্রা। রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ, কবে কোন জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস?

| Mar 12, 2026, 10:48 AM IST
1/10

১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা

Bengal Weather Update Rain and thunderstorm alert

অয়ন ঘোষাল: ভরা বসন্তে বাংলায় ঝড়বৃষ্টি, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার চোখরাঙানি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ১৮ জেলায়। বজ্রপাতের সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। 

2/10

১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা

Bengal Weather Update Rain and thunderstorm alert

আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, শহর কলকাতায় আজ বৃহস্পতিবারও আকাশ মেঘলা থাকারই সম্ভাবনা। শুক্রবারও একইরকম থাকবে। তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। 

3/10

১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা

Bengal Weather Update Rain and thunderstorm alert

আকাশ মেঘলা থাকলেও শনিবার পর্যন্ত আবহাওয়া মোটের উপর শুষ্ক-ই থাকবে। কিন্তু রবিবার থেকে ফের হাওয়া বদল ঘটবে। রবিবার থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস।

4/10

১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা

Bengal Weather Update Rain and thunderstorm alert

আগামী দুদিন ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়লেও, রবিবার থেকে মঙ্গলবার, রাজ্যে ফের বৃষ্টির স্পেলে কমতে পারে তাপমাত্রা। 

5/10

১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা

Bengal Weather Update Rain and thunderstorm alert

আজ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায়। বিশেষ করে নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে। বৃষ্টির সঙ্গেই বইতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া। 

6/10

১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা

Bengal Weather Update Rain and thunderstorm alert

রবি ও সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব  ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়াতে। 

7/10

১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা

Bengal Weather Update Rain and thunderstorm alert

ওদিকে আজ বৃহস্পতিবার ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে উত্তরবঙ্গে। দুদিন, বৃহস্পতি ও শুক্রবার উপরের দিকের ৬ জেলাতে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকবে। 

8/10

১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা

Bengal Weather Update Rain and thunderstorm alert

ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে। 

9/10

১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা

Bengal Weather Update Rain and thunderstorm alert

বাকি জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টি হবে। শনিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। কিন্তু রবিবার থেকে ফের বাড়বে বৃষ্টি।

10/10

১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা

Bengal Weather Update Rain and thunderstorm alert

কলকাতায় বৃহস্পতিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা ২.৭ ডিগ্রি বেশি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রা ২৫ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে বলে পূর্বাভাস।

