Bengal Weather Update: ভরা বসন্তেই ১৮ জেলায় প্রবল দুর্যোগ: ঝড়বৃষ্টির সঙ্গেই ব্যাপক বাজ-বিদ্যুৎ, জারি সতর্কতা

Bengal Weather Update: ভরা বসন্তেই ১৮ জেলায় প্রবল দুর্যোগ: ঝড়বৃষ্টির সঙ্গেই ব্যাপক বাজ-বিদ্যুৎ, জারি সতর্কতা
Bengal Weather Update Rain and Thunderstorm Alert: রবিবার থেকে হাওয়া বদল। বৃষ্টির স্পেলে কমতে পারে তাপমাত্রা। রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ, কবে কোন জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস?
1/10
১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা
2/10
১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা
photos
TRENDING NOW
3/10
১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা
4/10
১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা
5/10
১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা
6/10
১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা
7/10
১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা
8/10
১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা
9/10
১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা
10/10
১৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রপাতের সতর্কতা
photos