/Bengal weather update: প্রবল দুর্যোগ দক্ষিণবঙ্গে: ৭০ কিমি বেগে ঝড়ে কাঁপছে বাংলা, বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ ভয়ংকর বৃষ্টিতে লাল সতর্কতা রাজ্যে

Written ByNabanita Sarkar
Published: May 29, 2026, 02:58 PM IST|Updated: May 29, 2026, 04:06 PM IST

IMD Rain Thunderstorms Alert In West Bengal: চলতি তীব্র দাবদাহের মাঝেই আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন। দক্ষিণবঙ্গের আকাশ ভেঙে ধেয়ে আসছে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর তথা ভারত সরকারের আবহাওয়া বিজ্ঞান কেন্দ্রের (IMD) সর্বশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং তৎসংলগ্ন জেলাগুলোতে আগামী কয়েক ঘণ্টা চরম বিপদজনক পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে। এই দুর্যোগের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই সর্বোচ্চ মাত্রার লাল সতর্কতা এবং একই সাথে মধ্য ও উত্তরবঙ্গের জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

 

দক্ষিণবঙ্গের 'লাল' সতর্কতা

আবহাওয়া দপ্তরের বিশেষ ‘নাওকাস্ট’ (Nowcast) বুলেটিন অনুযায়ী, ২৯ মে, ২০২৬ তারিখ দুপুর ২:০৭ মিনিট থেকে পরবর্তী ২ থেকে ৩ ঘণ্টা দক্ষিণবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অংশে চরম দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বজায় থাকবে।

মূলত পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় তীব্র বজ্রপাত (Severe Thunderstorm & lightning) আছড়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

 

এর পাশাপাশি ধেয়ে আসবে মুষলধারে বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার গতিবেগের চরম বিধ্বংসী দমকা ঝোড়ো হাওয়া।

এই জেলাগুলোর বাসিন্দাদের জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরোতে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে এবং অবিলম্বে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা বা 'টেক অ্যাকশন'-এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

 

মূল লাল সতর্কবার্তা অঞ্চলের ঠিক গা ঘেঁষেই দুপুর ২:১৫ থেকে পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতা এবং তার সংলগ্ন জেলাগুলোতে কমলা সতর্কতা (ORANGE Warning) জারি করা হয়েছে

কলকাতা

উত্তর ২৪ পরগনা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নদীয়া

পূর্ব মেদিনীপুরের অবশিষ্ট অংশ

কলকাতা-সহ এই জেলাগুলোতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে তীব্র বা প্রচণ্ড বজ্রপাতের (Intense Thunderstorm) সাথে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হচ্ছে।

ঝড়ের গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার।

 

দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তর ও মধ্যবঙ্গের জেলাগুলোও এই দুর্যোগের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

দুপুর ১:৩৭ থেকে জারি করা পৃথক একটি বিজ্ঞপ্তিতে উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতেও ‘কমলা সতর্কতা’ দেওয়া হয়েছে।

সেখানে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে দমকা হাওয়ার সাথে মাঝারি ধরনের বজ্রপাত ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

 

আবহাওয়াবিদদের মতে, এই ধরণের তীব্র কালবৈশাখী বা বজ্রঝড়ের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

তীব্র বজ্রপাত: আকস্মিক ও ঘন ঘন বজ্রপাতের কারণে মাঠে কর্মরত মানুষ বা খোলা আকাশের নিচে থাকা পশুপাখির বড়সড় প্রাণের ঝুঁকি রয়েছে।

 

গাছপালা ও পরিকাঠামো ধ্বংস: ৬০-৭০ কিমি বেগের ঝড়ে রাস্তার ধারের পুরনো বা দুর্বল গাছপালা এবং গাছের ডাল ভেঙে কিংবা উপড়ে পড়তে পারে। কাঁচা বাড়ি বা টিনের চাল উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

 

৩. ফসলের ক্ষতি: মরশুমের এই ঝড়-বৃষ্টি ও প্রবল বাতাসের কারণে মাঠে থাকা ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছে কৃষি দপ্তর।

 

দুর্যোগের এই কয়েক ঘণ্টা সাধারণ মানুষকে অত্যন্ত সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী--

ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সময় কোনও অবস্থাতেই খোলা মাঠে বা রাস্তার মাঝে থাকবেন না। দ্রুত নিকটবর্তী কোনো পাকা বা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান।

 

ঘরের ভেতরে (Indoors) থাকুন এবং জানলা-কপাট বন্ধ রাখুন।

 

খোলা মাঠ, একাকী দাঁড়িয়ে থাকা বড় গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি এবং নদী বা কোনো জলাশয়ের কাছাকাছি থাকা সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলুন।

 

প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্যোগ মোকাবিলা দল (NDRF/SDRF) এবং বিদ্যুৎ দপ্তরকে যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি সামাল দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

