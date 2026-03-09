English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত-অক্ষরেখার জোড়া বিপদে উত্তর থেকে দক্ষিণে টানা দুর্যোগ: আবহওয়ার বড় আপডেট

Bengal Weather Update Rain Forecast In Bengal: বাতাসে মিশছে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প। রাজ্যে আগামী ২ থেকে ৫ দিনের আবহাওয়ার বড় আপডেট।     

| Mar 09, 2026, 09:20 PM IST
আবহওয়ার বড় আপডেট

সন্দীপ প্রামাণিক: ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া ফলায় আগামী ২ দিন রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে আবহাওয়ার বড় ভোলবদলের পূর্বাভাস। 

আবহওয়ার বড় আপডেট

আগামী দুদিন, মানে মঙ্গল ও বুধবার, দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। 

আবহওয়ার বড় আপডেট

বিশেষ করে পশ্চিমের জেলাগুলি পুরুলিয়া, নদীয়া, দুই বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমে দমকা হওয়ার সঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

আবহওয়ার বড় আপডেট

বাদবাকি জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা আগামী দুদিন। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা ১১ তারিখ পর্যন্ত।

আবহওয়ার বড় আপডেট

১২ তারিখ থেকে দক্ষিণবঙ্গে হাওয়া বদলের ইঙ্গিত। আকাশ পরিষ্কার হবে। শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া।

আবহওয়ার বড় আপডেট

উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও লাগাতার ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গে আগামী ৫ দিন উপরের ৫ জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা।

আবহওয়ার বড় আপডেট

একদিকে বাংলাদেশ উপকূলের কাছে ঘূর্ণাবর্ত, আরেকদিকে বিহার থেকে ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত অক্ষরেখা। 

আবহওয়ার বড় আপডেট

এই দুয়ের কারণে বঙ্গোপসাগরের উপরিভাগ থেকে আগত প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প মিশছে বাতাসে।

আবহওয়ার বড় আপডেট

কলকাতা ও জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও আগামী ৩ দিন তাপমাত্রার খুব একটা তারতম্য হবে না দক্ষিণবঙ্গে। 

আবহওয়ার বড় আপডেট

তারপর থেকে, মানে তিন দিন পর থেকে তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 

আবহওয়ার বড় আপডেট

উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও আগামী ৪-৫ দিন তাপমাত্রার বড় কোনও পরিবর্তন হবে না, কারণ বৃষ্টিপাত চলবে।

