English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Bengal Weather Update: প্রবল দুর্যোগের আশঙ্কা? ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া ফলায় জেলায় জেলায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি, জারি সতর্কতা

Bengal Weather Update: প্রবল দুর্যোগের আশঙ্কা? ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া ফলায় জেলায় জেলায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি, জারি সতর্কতা

Bengal Weather Update: কোনও কোনও জেলায় টানা ২ দিন ধরেও চলতে পারে বৃষ্টি! বৃষ্টির জন্য সাময়িক কমতে পারে  তাপমাত্রা...

| Mar 07, 2026, 12:49 PM IST
1/10

বৃষ্টির সতর্কতা জেলায় জেলায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া ফলায় আবহাওয়ায় ব্যাপক বদল! কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি। 

2/10

বৃষ্টির সতর্কতা জেলায় জেলায়

কোনও কোনও জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, কোথাও হালকা বৃষ্টি। এমনকি কোনও কোনও জেলায় টানা ২ দিন ধরেও চলতে পারে বৃষ্টি!

3/10

বৃষ্টির সতর্কতা জেলায় জেলায়

সেইসঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে দমকা হাওয়া। রবিবার পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে বৃষ্টির পূর্বাভাস।

4/10

বৃষ্টির সতর্কতা জেলায় জেলায়

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুরেও বৃষ্টি সম্ভাবনা রবিবার।

5/10

বৃষ্টির সতর্কতা জেলায় জেলায়

সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া জেলায় জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। 

6/10

বৃষ্টির সতর্কতা জেলায় জেলায়

দক্ষিণের পাশাপাশি, সোমবার উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেও ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। 

7/10

বৃষ্টির সতর্কতা জেলায় জেলায়

মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় হলুদ সতর্কতা। 

8/10

বৃষ্টির সতর্কতা জেলায় জেলায়

ওদিকে উত্তরে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে হলুদ সতর্কতা রয়েছে মঙ্গলবার।

9/10

বৃষ্টির সতর্কতা জেলায় জেলায়

বুধবার দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় বৃষ্টির পূর্বাভাস। তবে বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমবে বলে পূর্বাভাস।

10/10

বৃষ্টির সতর্কতা জেলায় জেলায়

বৃষ্টির জন্য সাময়িক তাপমাত্রা কমতে পারে, তবে রাজ্যের কোনও জেলাতেই আগামী ৭ দিন তাপমাত্রার বড়সড় হেরফেরের কোনও সম্ভাবনা নেই। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কন্যার পরিবারে দুর্যোগ, ৫ রাশির জাতকদের ভাগ্যে লটারি, হাতে আসবে প্রচুর টাকা-পয়সা... পড়ুন রাশিফল

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কন্যার পরিবারে দুর্যোগ, ৫ রাশির জাতকদের ভাগ্যে লটারি, হাতে আসবে প্রচুর টাকা-পয়সা... পড়ুন রাশিফল

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কন্যার পরিবারে দুর্যোগ, ৫ রাশির জাতকদের ভাগ্যে লটারি, হাতে আসবে প্রচুর টাকা-পয়সা... পড়ুন রাশিফল

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কন্যার পরিবারে দুর্যোগ, ৫ রাশির জাতকদের ভাগ্যে লটারি, হাতে আসবে প্রচুর টাকা-পয়সা... পড়ুন রাশিফল 12
Subhahshree Ganguly: &#039;ভয়ংকর পরিস্থিতি&#039;, সংকটের দুবাই থেকে কোনক্রমে কলকাতায় ফিরতে &#039;বিধ্বস্ত&#039; শুভশ্রী, স্বস্তিতে রাজ...

Subhahshree Ganguly: 'ভয়ংকর পরিস্থিতি', সংকটের দুবাই থেকে কোনক্রমে কলকাতায় ফিরতে 'বিধ্বস্ত' শুভশ্রী, স্বস্তিতে রাজ...

Subhahshree Ganguly: 'ভয়ংকর পরিস্থিতি', সংকটের দুবাই থেকে কোনক্রমে কলকাতায় ফিরতে 'বিধ্বস্ত' শুভশ্রী, স্বস্তিতে রাজ... 8
Gold Price Big Fall: হলুদ ধাতুর দামে অবিশ্বাস্য পতন, যুদ্ধের বাজারে ১ লাখ কমল সোনা...

Gold Price Big Fall: হলুদ ধাতুর দামে অবিশ্বাস্য পতন, যুদ্ধের বাজারে ১ লাখ কমল সোনা...

Gold Price Big Fall: হলুদ ধাতুর দামে অবিশ্বাস্য পতন, যুদ্ধের বাজারে ১ লাখ কমল সোনা... 13
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে না নিলেই বিপদ মেষের, সম্পর্ক ও কাজে ভারসাম্য রাখলেই জয় তুলার...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে না নিলেই বিপদ মেষের, সম্পর্ক ও কাজে ভারসাম্য রাখলেই জয় তুলার...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে না নিলেই বিপদ মেষের, সম্পর্ক ও কাজে ভারসাম্য রাখলেই জয় তুলার... 12