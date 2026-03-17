  • Bengal Weather Update: শুক্র থেকে আরও বাড়বে বৃষ্টি, দুর্যোগের প্রকোপ কবে কমবে? জানাল হাওয়া অফিস

Bengal Weather Update: শুক্র থেকে আরও বাড়বে বৃষ্টি, দুর্যোগের প্রকোপ কবে কমবে? জানাল হাওয়া অফিস

West Bengal Weather Update: গত দুইদিনের বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রা কমলেও আজ ও আগামীকাল কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমবে। তবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে ঝোড়ো হাওয়াসহ বজ্রবিদ্যুৎ দাপট চলবে গোটা সপ্তাহজুড়েই।

| Mar 17, 2026, 09:44 AM IST
দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ

অয়ন ঘোষাল: প্রায় সব জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, কালবৈশাখী এবং শিলা বৃষ্টির জেরে গত দুইদিনের তুলনায় বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কিছুটা কমেছে। ফলে আঞ্চলিকভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ বা কিউমুলোনিম্বাস তৈরির প্রবণতা আজ এবং আগামীকাল কিছুটা কমবে। 

দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ

একইভাবে ছোট নাগপুর এবং ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি হওয়ায় সেখানেও স্থানীয় মেঘ তৈরি হয়ে বাংলার দিকে সরে আসার প্রবণতা কমবে। আজ মঙ্গলবার গতকালের তুলনায় বৃষ্টি কম হবে রাজ্যে। কাল বুধ এবং পরশু বৃহস্পতিবার বৃষ্টি কম হওয়ার পর ফের শুক্রবার থেকে রাজ্যে লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পাবে বৃষ্টির পরিমাণ। 

দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ

শুক্রবার থেকে ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টি এবং কালবৈশাখীর সম্ভাবনা বাড়বে। আবার তৈরি হবে স্কোয়াল ফ্রন্ট। আজ বিকেলের পর থেকে বুধ এবং বৃহস্পতিবার ফের প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে দক্ষিণবঙ্গে। 

উত্তরবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে সব জেলায় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার, মালদা ও দুই দিনাজপুর জেলাতে। সঙ্গে ৪০/৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়। আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে। বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি।   

উত্তরবঙ্গে

কাল বুধবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হওয়া ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। শুক্রবার থেকে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। অর্থাৎ উত্তরে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া চলবে গোটা সপ্তাহ। 

দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ

কলকাতায় আজ দিনভর আংশিক মেঘলা আকাশ। তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা গতকালের মতো অতো বেশি নয়। বিকেল বা সন্ধ্যে নাগাদ বিক্ষিপ্তভাবে  হালকা থেকে মাঝারি বজ্র বিদ্যুৎ-সহ দুই এক পশলা আঞ্চলিক বৃষ্টি। 

দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ

গতকালের তুমুল শিলা বৃষ্টিতে রাতের পারদ স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় সাড়ে ৫ ডিগ্রি নেমে ১৮.৪ ডিগ্রি। কাল সারাদিন আকাশ মেঘলা থাকার কারণে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে নেমে ৩২.৯ ডিগ্রি। কলকাতার আলিপুরে কাল বৃষ্টির পরিমাণ ১৮ মিলিমিটার। সল্টলেকে ২৩ মিলিমিটার। মানিকতলায় ২৬ মিলিমিটার। বেহালা যাদবপুর এলাকায় ২৩ মিলিমিটার।   

দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ

আজ মঙ্গলবার বৃষ্টির পর কাল বুধবার এবং পরশু বৃহস্পতিবার কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। শুক্রবার থেকে ফের ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে।

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ ঠান্ডা মাথায় জয় করবেন বৃশ্চিক, ভেবে চিন্তে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন মীন

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ ঠান্ডা মাথায় জয় করবেন বৃশ্চিক, ভেবে চিন্তে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন মীন

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ ঠান্ডা মাথায় জয় করবেন বৃশ্চিক, ভেবে চিন্তে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন মীন

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ ঠান্ডা মাথায় জয় করবেন বৃশ্চিক, ভেবে চিন্তে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন মীন 12
Kolkata Kalbaisakhi: কলকাতায় লাল সতর্কতা, ৮০ কিমি বেগে ঝড়ের সঙ্গেই ভয়ংকর বজ্রপাত: মরশুমের প্রথম শক্তিশালী কালবৈশাখী

Kolkata Kalbaisakhi: কলকাতায় লাল সতর্কতা, ৮০ কিমি বেগে ঝড়ের সঙ্গেই ভয়ংকর বজ্রপাত: মরশুমের প্রথম শক্তিশালী কালবৈশাখী

Kolkata Kalbaisakhi: কলকাতায় লাল সতর্কতা, ৮০ কিমি বেগে ঝড়ের সঙ্গেই ভয়ংকর বজ্রপাত: মরশুমের প্রথম শক্তিশালী কালবৈশাখী 8
Bengal Weather Update: কালবৈশাখীর রক্তচক্ষু: ধেয়ে আসছে প্রবল দুর্যোগ, কমলা সতর্কতা

Bengal Weather Update: কালবৈশাখীর রক্তচক্ষু: ধেয়ে আসছে প্রবল দুর্যোগ, কমলা সতর্কতা

Bengal Weather Update: কালবৈশাখীর রক্তচক্ষু: ধেয়ে আসছে প্রবল দুর্যোগ, কমলা সতর্কতা 8
Oscars 2026 After-Party Full Menu: ৬০০ পিৎজা, ২৪ ক্যারেট সোনায় মোড়া চকলেট, ১৭০০ বোতল শ্যাম্পেন: ৭ মহাদেশের ৭০ পদে সাজানো অস্কারের ‘রাজভোজ’

Oscars 2026 After-Party Full Menu: ৬০০ পিৎজা, ২৪ ক্যারেট সোনায় মোড়া চকলেট, ১৭০০ বোতল শ্যাম্পেন: ৭ মহাদেশের ৭০ পদে সাজানো অস্কারের ‘রাজভোজ’

Oscars 2026 After-Party Full Menu: ৬০০ পিৎজা, ২৪ ক্যারেট সোনায় মোড়া চকলেট, ১৭০০ বোতল শ্যাম্পেন: ৭ মহাদেশের ৭০ পদে সাজানো অস্কারের ‘রাজভোজ’ 16