/Bengal Weather Update: ধেয়ে আসছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি, পড়বে শিলাও, রেড অ্যালার্ট ২ জেলায়- কলকাতায় বিপরীত ছবি, অস্বস্তিসূচক ১০০%

Red Alert in Nadia and Murshidabad, Kolkata Discomfort Index crosses 100: কলকাতা ও জেলায় বিপরীত ছবি। একদিকে দর দর করে ঘামতে ঘামতে নাজেহাল কলকাতাবাসী। ওদিকে জেলায় তখন ধারাবর্ষণের স্বস্তি সংবাদ।
অয়ন ঘোষাল: একদিকে যখন দর দর করে ঘামছে কলকাতাবাসী, তখন জেলায় জারি দুর্যোগের রেড অ্যালার্ট।
সব রেকর্ড ভেঙে দিল আজ কলকাতার গরম। কলকাতায় অস্বস্তি সূচক ছাড়িয়ে গেল ১০০ শতাংশ।
ফলে তীব্র গরমে ঘর্মাক্ত কষ্টদায়ক পরিস্থিতি কলকাতায়। এদিন কলকাতায় তাপমাত্রা রেকর্ড হয় ৩৭ ডিগ্রি।
কিন্তু আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯২ শতাংশ। যার জেরেই ১০০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায় কলকাতায় অস্বস্তি সূচক। দর দর করে ঘামে নাজেহাল কলকাতাবাসী।
তবে এই গরমের মধ্যেই জেলায় জেলায় ধেয়ে আসছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি। ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে ধেয়ে আসছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি।
তীব্র বজ্রপাতের সঙ্গে হতে পারে শিলাবৃষ্টিও। যে কারণে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে ২ জেলায়।
নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট। পূর্বাভাস বলছে, ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া।
তীব্র বজ্রপাতের সঙ্গে শিলাবৃষ্টিরও পূর্বাভাস থাকায় মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।