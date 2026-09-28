/দিনে চড়া রোদ, রাতে শিরশিরানি: বর্ষা বিদায়ের মুখে আবহাওয়ায় বড় চমক!

West Bengal Weather Update: ৭২ ঘণ্টা দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে কার্যত কোনও বৃষ্টি নেই। দিনে কড়া রোদ ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। পশ্চিমাঞ্চলের শুষ্ক বাতাসের প্রভাবে রাতের তাপমাত্রা কিছুটা কমবে।
অয়ন ঘোষাল: আপাতত ৭২ ঘণ্টা কার্যত বৃষ্টিবিহীন দক্ষিণবঙ্গ। সকালের দিকে শুষ্ক আবহাওয়া। ভোরের দিকে শহরের ফাঁকা এলাকায় খুব হালকা ধোঁয়াশা বা কুয়াশা।
সকাল ৮ টা থেকে বেলা ৩ টে পর্যন্ত আর্দ্র অস্বস্তিকর গরম। চড়া রোদ। সন্ধ্যের পর মনোরম পরিস্থিতি।
উত্তরবঙ্গে আপাতত উল্লেখযোগ্য কোনও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। উত্তরে সমতলের জেলায় দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে। তৈরি হবে জলীয় বাষ্পের অস্বস্তি।
পশ্চিমাঞ্চলের জেলায় চলতি সপ্তাহে রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩ বা ২৪ ডিগ্রির ঘরে নামতে পারে।
শুষ্ক হাওয়ার আনাগোনায় গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে রাতের তাপমাত্রা আগামী ৪৮ ঘণ্টায় কিছুটা নিম্নমুখী হবে। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩-৩৪ ডিগ্রির আশেপাশে থাকলেও, রাতের পারদ নেমে আসবে ২৫ - ২৬ ডিগ্রির ঘরে।
দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষা বিদায় নিয়েছে। সেই অঞ্চল থেকে আসা শুষ্ক বাতাস আপাতত অবাধে ঢুকবে দক্ষিণবঙ্গে। উপকূলের বা লাগোয়া জেলা ছাড়া আপাতত দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া।
রাতের তাপমাত্রা মঙ্গল বুধবারের পর এই মুহূর্তের তাপমাত্রার তুলনায় ১ থেকে ২ ডিগ্রি পর্যন্ত নামতে পারে।